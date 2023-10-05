В Калаче нашли замену бросившему район Сергею Тюрину

Временно исполнять обязанности главы Калачевского района Волгоградской области взамен ушедшего в отставку Сергея Тюрина будет Наталья Земскова. Информация об этом появилась в телеграм-канале администрации района. Здесь также уточнили, что отставка Тюрина была принята сегодня, 5 октября, на очередном заседании Калачевской районной думы депутатами.

Уточняется, что Наталья Земскова работает в администрации в качестве первого заместителя главы Калачевского района.

Напомним, о своей отставке Тюрин сообщил у себя на страницах в социальных сетях. Глава района, просидевший в руководящем кресле всего ничего – два с половиной года, мотивировал решение покинуть пост переездом. При этом теперь уже экс-чиновник не уточнил, покидает ли он район, регион или Россию.

Фото: газета «Борьба»