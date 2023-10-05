«На повышение в Москву?»: Сергей Тюрин покинул пост главы Калачевского района Волгоградской области

– Сегодня я принял решение уйти в отставку с поста главы Калачевского района. Досрочное сложение полномочий связано со сменой места жительства, – заявил чиновник, передает V102.RU.
Общество 05.10.2023 13:21
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05.10.2023 13:21
Глава Калачевского района Волгоградской области Сергей Тюрин сегодня, 5 октября, объявил о досрочной и добровольной отставке. Еще утром чиновник поздравил учителей в своем телеграм-канале с их профессиональным праздником, а через некоторое время сообщил сногсшибательную новость.
– Сегодня я принял решение уйти в отставку с поста главы Калачевского района. Досрочное сложение полномочий связано со сменой места жительства, – заявил чиновник, передает V102.RU.
– Сегодня я принял решение уйти в отставку с поста главы Калачевского района. Досрочное сложение полномочий связано со сменой места жительства, – заявил чиновник, передает V102.RU.
– Спасибо вам за ваше неравнодушие, за ваши замечания, за вашу поддержку, за усилия, вложенные в общее дело, за работу, за старания на благо района. Спасибо моей команде - администрации Калачевского района, главам сельских поселений, депутатскому корпусу – за совместную и продуктивную работу! Уверен, всё начатое будет реализовано. Дорогие друзья! Я не прощаюсь с Калачом-на-Дону. Это моя родина, здесь моё сердце. Пусть в ваших семьях царит благополучие и стабильность. Чистого неба. Здоровья, – адресовал Сергей Тюрин послание землякам.
Сергей Тюрин был назначен районными депутатами на пост главы муниципалитета в январе 2021 года по итогам проведенного конкурса.
Чиновник не стал уточнять, куда именно он переезжает. Однако пользователи соцсетей предположили, что он, возможно, собирается на повышение в Москву.
Фото: газеты "Борьба" / VK.com
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