Спецоперация на Украине

Доходы добровольцев СВО могут освободить от налогов в России

Спецоперация на Украине 05.10.2023 09:28
0
05.10.2023 09:28


Осенью текущего года депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект, предполагающий освобождение добровольцев специальной военной операции на Украине от обязанности уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Речь идет о заработке данной категории участников СВО. Законодательная инициатива о расширении перечня льгот для добровольцев уже получил положительный отзыв правительства России и в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение ГД.

По словам замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, данным законопроектом синхронизируются правовые подходы в отношении тех, кто заключил контракт с Минобороны, а также сотрудников Росгвардии, в составе которой сегодня присутствуют также бойцы ОМОНа, СОБРа и других структур. 

– Тем самым мы укрепим боевой дух защитников Родины, а также гарантируем социальную поддержку их семьям,— сказал Выборный.

Данной законодательной инициативой, по словам представителя Госдумы, добровольцев, участвующих в СВО, предлагается также освободить от уплаты госпошлины за выдачу паспорта и водительского удостоверения в случае негодности или утраты этих документов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спецоперация на Украине
29.09.2023 15:54
Спецоперация на Украине 29.09.2023 15:54
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
20.09.2023 16:11
Спецоперация на Украине 20.09.2023 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Спецоперация на Украине
15.09.2023 17:33
Спецоперация на Украине 15.09.2023 17:33
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
11.09.2023 18:30
Спецоперация на Украине 11.09.2023 18:30
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
11.08.2023 16:51
Спецоперация на Украине 11.08.2023 16:51
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
20.06.2023 17:16
Спецоперация на Украине 20.06.2023 17:16
Комментарии 0

0
Далее
Спецоперация на Украине
13.06.2023 19:02
Спецоперация на Украине 13.06.2023 19:02
Комментарии 0

0
Далее
Спецоперация на Украине
03.06.2023 08:50
Спецоперация на Украине 03.06.2023 08:50
Комментарии 0

0
Далее
Спецоперация на Украине
17.04.2023 17:17
Спецоперация на Украине 17.04.2023 17:17
Комментарии 0

0
Далее
Спецоперация на Украине
04.04.2023 15:20
Спецоперация на Украине 04.04.2023 15:20
Комментарии 0

0
Далее
Спецоперация на Украине
16.01.2023 13:49
Спецоперация на Украине 16.01.2023 13:49
Комментарии 0

0
Далее
Спецоперация на Украине
09.01.2023 13:36
Спецоперация на Украине 09.01.2023 13:36
Комментарии 0

0
Далее
Спецоперация на Украине
04.01.2023 19:01
Спецоперация на Украине 04.01.2023 19:01
Комментарии 0

0
Далее
Спецоперация на Украине
25.12.2022 12:51
Спецоперация на Украине 25.12.2022 12:51
Комментарии 0

0
Далее
Спецоперация на Украине
22.12.2022 16:11
Спецоперация на Украине 22.12.2022 16:11
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:46
БФ «Синара» продолжает прием заявок на Грантовый конкурс проектовСмотреть фотографии
14:19
Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по итогам 9 месяцевСмотреть фотографии
13:57
Мэрию и думу Волжского эвакуировали из-за угрозы взрываСмотреть фотографии
13:52
Котики решают: Бочаров прервал визит в Городище из-за пушистого незнакомцаСмотреть фотографии
13:50
МРЭО в Волгограде возобновили работу после технического сбояСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде родным 11 погибших участников СВО передали ордена МужестваСмотреть фотографии
13:26
Оперативники МВД и ФСБ при силовой поддержке задержали преступников в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:21
«На повышение в Москву?»: Сергей Тюрин покинул пост главы Калачевского района Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:54
Это не шутка? В Волгоградской области впервые в 2023 году снизились цены на бензинСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде 7 октября пройдут соревнования «Высота 102»Смотреть фотографии
11:54
Женщина в возрасте и с опытом. Волгоградстат нарисовал портрет среднестатистического учителяСмотреть фотографии
11:50
«Лишней безопасности не бывает»: эксперты оценили учения по ГО в Волгограде и решения БочароваСмотреть фотографии
11:43
Бочаров поздравил с 99-летием участника Сталинградской битвы Евгения РоговаСмотреть фотографии
11:18
На заводе «НьюБио» в Волгоградской области потушили пожар в сушилкеСмотреть фотографии
11:16
Пропавшего 29 апреля у ж/д путей боксера заметили на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:55
Группа экстремистов в Волгоградской области готовилась к нападению на силовиковСмотреть фотографии
10:24
В Прудбое Волгоградской области обнаружили бешенствоСмотреть фотографии
10:23
Крышевавшую браконьеров ОПГ накрыли в Волгоградской области: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
В Волгограде в ДТП с почтовым фургоном пострадали двое человекСмотреть фотографии
10:19
«Нас не заменит никто»: учитель из Волгограда рассказал о поколении ЕГЭ, выгорании и дистантеСмотреть фотографии
09:28
Доходы добровольцев СВО могут освободить от налогов в РоссииСмотреть фотографии
09:21
Найденных в бытовке в Волгограде шестерых иностранцев отправили домойСмотреть фотографии
08:58
Под Волгоградом над военным аэродромом поднялось белое облакоСмотреть фотографии
08:31
Волгоградцам предлагают подработку от 15 до 70 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:02
«Что-то делать вообще собираются?»: волгоградцы требуют завершить ремонт на братской могилеСмотреть фотографии
21:45
В Волгограде экс-бизнесмен напал на полицейского во время погони — видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:49
В Волгограде на переходе у суда снесли пенсионерку с сумками: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
Девушек из Волгограда пугают плачущим мальчиком из прошлого в WhatsApp*Смотреть фотографии
19:04
В Волгограде измученный неизвестной болезнью ветеран боевых действий требует от врачей 4,5 миллионаСмотреть фотографии
18:59
Под Волгоградом третий час разгорается крупный ландшафтный пожарСмотреть фотографии
 