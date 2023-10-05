Доходы добровольцев СВО могут освободить от налогов в России





Осенью текущего года депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект, предполагающий освобождение добровольцев специальной военной операции на Украине от обязанности уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Речь идет о заработке данной категории участников СВО. Законодательная инициатива о расширении перечня льгот для добровольцев уже получил положительный отзыв правительства России и в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение ГД.

По словам замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, данным законопроектом синхронизируются правовые подходы в отношении тех, кто заключил контракт с Минобороны, а также сотрудников Росгвардии, в составе которой сегодня присутствуют также бойцы ОМОНа, СОБРа и других структур.

– Тем самым мы укрепим боевой дух защитников Родины, а также гарантируем социальную поддержку их семьям,— сказал Выборный.

Данной законодательной инициативой, по словам представителя Госдумы, добровольцев, участвующих в СВО, предлагается также освободить от уплаты госпошлины за выдачу паспорта и водительского удостоверения в случае негодности или утраты этих документов.