Министр обороны РФ Сергей Шойгу на сегодняшнем селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ сделал несколько заявлений об осенней призывной кампании и мобилизации, передает V102.RU со ссылкой на стенограмму заседания, опубликованную на сайте МО.



– В соответствии с Указом Президента призыву на военную службу подлежат 130 тысяч человек. Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут, – сказал министр.



Кроме того, Сергей Шойгу заявил, что, цитата, «в Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет».



– Вооруженные Силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции.Во многом этому способствует твердая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников Отечества.С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступило более трехсот тридцати пяти тысяч человек. Только в сентябре контракт заключили более 50-ти тысяч граждан. Существенный вклад в общее дело вносят все субъекты страны, крупные предприятия, государственные корпорации и российское казачество. Ряд регионов сформировал и продолжает комплектовать именные подразделения, – заключил генерал армии.

