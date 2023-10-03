Покупку квартиры в Москве с машиноместом и поступление 9 миллионов рублей на счета не смог объяснить высокопоставленный полицейский в Волгограде, за что и лишился должности, передает V102.RU. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, неподтвержденные доходы у командира роты полка ППСП Управления МВД России по г. Волгограду Ниязбега Газимагомедова вскрылись в ходе прокурорской проверки соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

- Установлено, что при предоставлении сведений о доходах за 2021 год командиром роты полка ППСП Управления МВД России по г.Волгограду Газимагомедовым в декларации не указаны сведения о приобретенной в Москве квартире с машиноместом. Также полицейским сокрыты сведения о поступлении 9 млн рублей на открытые полицейским и его неработающей супругой банковские счета. При этом стоимость имущества существенно превышает совокупный семейный доход за последние три года, - сообщила Черединина.

Супруги не смогли предоставить доказательств того, что такие доходы ими были получены законным путем. По итогам проверки Газимагомедов был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде увольнения со службы в органах внутренних дел.

Прокуратура весной 2023 года подала иск в Советский районный суд Волгограда о взыскании с бывшего полицейского в доход государства порядка 9 млн рублей в качестве неподтвержденных доходов. Требование было удовлетворено, однако решение было обжаловано в апелляционной инстанции. Волгоградский областной суд оставил решение в силе.

- В целях обеспечения исполнения судебного решения по инициативе прокуратуры арестовано недвижимое имущество бывшего полицейского в Москве, - сообщила Черединина.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»