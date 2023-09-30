Призывника в Волгоградской области осудили за уклонение от армии

Михайловский районный суд в Волгоградской области признал виновным местного жителя в уклонении от призыва на военную службу. Как сообщили V102.RU в районном суде, житель Михайловки осужден по ч.1 ст. 328 УК РФ к наказанию в виде уголовного штрафа в сумме 10 тысяч рублей.

Установлено, что молодой человек был признан годным к военной службе, но в назначенный день в военный комиссариат города Михайловка, Михайловского и Кумылженского районов Волгоградской области не явился. Каких-либо уважительных причин для этого у молодого человека не было.

В ходе судебного разбирательства он полностью признал вину и раскаялся. Уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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