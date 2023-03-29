В Волгоградской области осудили уклониста от военной службы









Виновным в уклонении от призыва признан 22-летний житель Волгоградской области по имени Тигран. Как сообщили в Котовском районном суде, молодой человек был признан годным к прохождению военной службы. Ему присвоили категорию «А» и определили к службе в сухопутных войсках.

Четыре раза – 25 ноября, 1, 12 и 19 декабря 2022 года – в военном комиссариате Котовского и Даниловского районов Волгоградской области под роспись он получал повестки о прибытии к месту прохождения службы, но в назначенный день в военный комиссариат не являлся. Уважительных причин и законных оснований для этого у призывника не было.

Молодой человек полностью признал свою вину. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, т.е. без изучения доказательств.

По ч.1 ст. 328 УК РФ ему назначен штраф в сумме 8 тысяч рублей. При вынесении приговора суд учел наличие у призывника малолетних детей, состояние здоровья его матери и ребенка, а также то, что он признал вину и раскаялся в содеянном.

Напомним, что ранее за уклонение от призыва был осужден житель Дзержинского района Волгограда. Ему назначен штраф в сумме 10 тысяч рублей.



