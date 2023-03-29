Расследования

В Волгоградской области осудили уклониста от военной службы

Расследования 29.03.2023 21:32
0
29.03.2023 21:32



Виновным в уклонении от призыва признан 22-летний житель Волгоградской области по имени Тигран. Как сообщили в Котовском районном суде, молодой человек был признан годным к прохождению военной службы. Ему присвоили категорию «А» и определили к службе в сухопутных войсках.
Четыре раза – 25 ноября, 1, 12 и 19 декабря 2022 года – в военном комиссариате Котовского и Даниловского районов Волгоградской области под роспись он получал повестки о прибытии к месту прохождения службы, но в назначенный день в военный комиссариат не являлся. Уважительных причин и законных оснований для этого у призывника не было.
Молодой человек полностью признал свою вину. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, т.е. без изучения доказательств.
По ч.1 ст. 328 УК РФ ему назначен штраф в сумме 8 тысяч рублей. При вынесении приговора суд учел наличие у призывника малолетних детей, состояние здоровья его матери и ребенка, а также то, что он признал вину и раскаялся в содеянном.
Напомним, что ранее за уклонение от призыва был осужден житель Дзержинского района Волгограда. Ему назначен штраф в сумме 10 тысяч рублей. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
29.03.2023 22:02
Расследования 29.03.2023 22:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.03.2023 20:00
Расследования 29.03.2023 20:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.03.2023 13:27
Расследования 29.03.2023 13:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.03.2023 12:22
Расследования 29.03.2023 12:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.03.2023 12:17
Расследования 29.03.2023 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2023 19:05
Расследования 28.03.2023 19:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2023 17:16
Расследования 28.03.2023 17:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2023 16:16
Расследования 28.03.2023 16:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2023 15:38
Расследования 28.03.2023 15:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2023 11:30
Расследования 28.03.2023 11:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2023 09:49
Расследования 28.03.2023 09:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2023 20:48
Расследования 27.03.2023 20:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2023 19:44
Расследования 27.03.2023 19:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2023 13:29
Расследования 27.03.2023 13:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2023 12:47
Расследования 27.03.2023 12:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:02
Задержан подозреваемый в зверском убийстве выпускницы ВГСПУ в МосквеСмотреть фотографии
21:32
В Волгоградской области осудили уклониста от военной службыСмотреть фотографии
21:02
Волжский горсуд оштрафовал «яблочника» Александра Ефимова по статье о дискредитации армииСмотреть фотографииCмотреть видео
20:57
«Спартак-Волгоград» вышел в финал первенства России по водному полуСмотреть фотографии
20:23
В Волжском ищут водителя грузовика, с которого сыпался грунтСмотреть фотографии
20:00
В квартире на севере Москвы нашли жестоко зарезанной выпускницу ВГСПУСмотреть фотографии
18:27
Волгоградский судья передумал увольняться после гибели дочери в ДТПСмотреть фотографии
17:56
В Волгограде артист НЭТа Кирилл Завгороднев задержан оперативниками с гашишемСмотреть фотографии
17:34
Главу поселения в Волгоградской области уволили из-за утраты доверияСмотреть фотографии
17:22
Под Волгоградом задержан расстрелявший на кладбище памятники рецидивистСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде пес вцепился в лицо 4-летнему ребенкуСмотреть фотографии
16:26
МЧС: на Волгоградскую область надвигается холодный штормСмотреть фотографии
15:36
Бочаров провел совместное совещание оперштаба и областной призывной комиссииСмотреть фотографии
15:30
В Советском районе Волгограда запускают новый водоводСмотреть фотографии
15:13
Убивший в Волгограде контрактника Марк Нарцев погиб на УкраинеСмотреть фотографии
14:19
Владелец супермаркета подал в суд на «Ситиматик-Волгоград» за невывоз мусораСмотреть фотографии
13:46
Волго-Донской судоходный канал досрочно открыл навигациюСмотреть фотографии
13:27
Волгоградца отправили в колонию за покалеченного на картинге ребенкаСмотреть фотографии
12:57
«Все сразу не сделаешь»: глава района Волгоградской области обрисовал будущее «разбомбленной» дорогиСмотреть фотографии
12:49
Контактный центр Tele2 в Ростове-на-Дону за год обработал 25 млн обращений клиентовСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде самозанятый спроектирует снос 5 аварийных двухэтажекСмотреть фотографии
12:22
Житель Волгограда из мужской солидарности забил до смерти свою матьСмотреть фотографии
12:21
Роскачество нашло в популярных ролах кишечную палочкуСмотреть фотографии
12:17
Под Волгоградом к 6 годам приговорили пенсионерку, едва не убившую сына топоромСмотреть фотографии
11:50
Глава Росприроднадзора Радионова назвала источник загрязнения Волги на территории ВолгоградаСмотреть фотографии
11:11
Новый двухэтажный поезд до моря запускают для волгоградцев и саратовцевСмотреть фотографии
11:08
ТМК назвала лучшее предприятие в области охраны труда и промышленной безопасностиСмотреть фотографии
11:07
ГУ МВД озвучило обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Чернышковском районеСмотреть фотографии
10:35
В Волгоградской области выросло количество болеющих дизентерией и сальмонеллезомСмотреть фотографии
10:30
Волгоградские выпускники смогут пройти предварительные прослушивания в ГИТИС онлайнСмотреть фотографии
 