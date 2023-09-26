Сегодня, 26 сентября, Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима военнослужащего по контракту Эдуарда Мирзоева. Как сообщили V102.RU в пресс-службе суда, Мирзоев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ УК РФ (Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации).

В суде установлено, что фигурант уголовного дела 10 января текущего года без уважительных причин не вернулся из отпуска в воинскую часть и незаконно отсутствовал на службе, проживая у себя дома. 30 марта он самостоятельно явился в пункт постоянной дислокации части.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.