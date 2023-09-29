В Волгограде полицейские установили личности школьников, видео с участием которых стало распространяться сегодня, 29 сентября, в Сети. На кадрах один из мальчиков держит в руках канцелярский нож и рассуждает, не устроить ли «мокруху». Как стало известно ИА «Высота 102», данный ролик был снят в подсобном помещении магазина «Покупочка» в Кировской районе одним из продавцов. Женщина и опубликовала видеокадры с детьми в открытом доступе.

На видео, появившемся накануне в родительских чатах, трое детей, используя нецензурную брань, обращаются к автору ролика с требованием открыть дверь и выпустить их. При этом между собой они размышляют о физической расправе над теми, кто лишил их свободы.

– Может быть, вас всех порезать? – спрашивает один из школьников снимавшего видео.

– Зачем вы нас снимаете? – интересуется параллельно другой.

– Екатерина Викторовна, здравствуйте <...> Отвечаю, ничо не воровал! – говорит третий мальчик на камеру.

После этого дети начинают рассуждать о том, сколько получают продавцы в «Покупочке», заявляя, что «они не живут, они выживают». Чем завершился инцидент, из видео непонятно, поскольку автор внезапно прекратил вести запись, либо обнародовал ее в сокращенном виде.

Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в ГУ МВД России с просьбой прокомментировать опубликованное в открытом доступе видео с подростками. Здесь подтвердили, что инцидент имел место быть, и уточнили, что произошел он в минувший вторник, 26 сентября.

Так, в частности, выяснилось, что продавцы сетевого магазина заподозрили несовершеннолетних в мелком хищении и, вызвав полицию, завели детей в служебное помещение. Когда продавец стала снимать видео, подростки начали проявлять агрессию и грубить. Уточняется, что детей на самом деле было четверо, один из них остался за кадром.

– Прибывшие инспекторы ПДН установили личности подростков и вызвали родителей. Четверо несовершеннолетних, одному из которых 11 лет, а остальным по 13, состоят на внутришкольном учете, в ПДН и районной комиссии по делам несовершеннолетних за совершение различного рода правонарушений, как лица не достигшие возраста привлечения к уголовной и административной ответственности, – сообщили «Высоте 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – На родителей подростков составлены протоколы по ст.5.35 КоАП РФ. Проводится проверка, материалы направлены в районную КДН для рассмотрения.

Известно, что один из мальчиков, засветившихся на видео, по просьбе матери уже отправлен в социально-реабилитационный центр. В скором времени, также по заявлению родителей, следом за ним отправится еще один.

Меж тем, в социальных сетях волгоградцы, обсуждая видео, узнали в героях ролика учеников школы №56. По словам горожан, поведение детей давно вышло за рамки дозволенного.

– Учатся в нашей школе, и управы нет. Выгнать из школы нет права, хотя рады были бы. Он же «ребёнок» и имеет право учиться. До 14 лет они что хотят, то и творят. И дети наши в опасности. Их никто не хочет защитить от таких «ангелов», – сетует одна родительниц.

К слову, кто такая Екатерина Викторовна, к которой с оправданиями на видео обращается один из юных дебоширов, выяснить не удалось. В опубликованном в открытом доступе списке учителей школы №56 таковой не оказалось. Учебное учреждение возглавляет Почетный работник образования Лариса Гончарова.