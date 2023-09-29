



В Волгограде 25-летний владелец Mercedes вероятнее всего лишится на год водительских прав из-за номеров, которые повесил на иномарку. Очевидно желая выделиться среди других автолюбителей, молодой мужчина достиг цели и привлек внимание сотрудников полиции.

Иномарку с «козырными» номерами остановили в центре Волгограда накануне, 28 сентября.

– Во время патрулирования сотрудники городской Госавтоинспекции в Центральном районе заметили Mercedes с подложными государственными регистрационными знаками. В отношении водителя за установку и управление транспортным средством с подложными госзнаками составлены административные материалы. Знаки изъяты, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Не исключено, что сдав права полицейским, водитель иномарки также будет вынужден заплатить штраф.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области