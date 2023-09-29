Происшествия

Не такой, как все: водителя Mercedes с «козырными» номерами лишат на год прав

Происшествия 29.09.2023 17:39
0
29.09.2023 17:39


В Волгограде 25-летний владелец Mercedes вероятнее всего лишится на год водительских прав из-за номеров, которые повесил на иномарку. Очевидно желая выделиться среди других автолюбителей, молодой мужчина достиг цели и привлек внимание сотрудников полиции. 

Иномарку с «козырными» номерами остановили в центре Волгограда накануне, 28 сентября. 

– Во время патрулирования сотрудники городской Госавтоинспекции в Центральном районе заметили Mercedes с подложными государственными регистрационными знаками. В отношении водителя за установку и управление транспортным средством с подложными госзнаками составлены административные материалы. Знаки изъяты, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 


Не исключено, что сдав права полицейским, водитель иномарки также будет вынужден заплатить штраф. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
29.09.2023 16:50
Происшествия 29.09.2023 16:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.09.2023 16:27
Происшествия 29.09.2023 16:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.09.2023 16:04
Происшествия 29.09.2023 16:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.09.2023 13:41
Происшествия 29.09.2023 13:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.09.2023 12:15
Происшествия 29.09.2023 12:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.09.2023 11:39
Происшествия 29.09.2023 11:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2023 18:25
Происшествия 28.09.2023 18:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2023 14:54
Происшествия 28.09.2023 14:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2023 11:28
Происшествия 28.09.2023 11:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2023 10:50
Происшествия 28.09.2023 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2023 18:16
Происшествия 27.09.2023 18:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2023 16:39
Происшествия 27.09.2023 16:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2023 13:24
Происшествия 27.09.2023 13:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2023 10:45
Происшествия 27.09.2023 10:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2023 09:00
Происшествия 27.09.2023 09:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:24
В Волгоградской области детей-диабетиков обеспечили датчиками и сенсорамиСмотреть фотографии
20:02
Журналист погибла в автокатастрофе в Саратовской областиСмотреть фотографии
20:01
Бывший мэр Санкт-Петербурга приехал в МихайловкуСмотреть фотографии
19:44
В Камышине проезд в автобусах подорожает до 25 рублейСмотреть фотографии
18:44
Суд Волгограда признал Бронекатер БК-31 имуществом «Наследия»Смотреть фотографии
17:51
«У нас тут беженцев полно»: жители СНТ в Волгограде требуют регулярный автобус до дачного поселкаСмотреть фотографии
17:39
Не такой, как все: водителя Mercedes с «козырными» номерами лишат на год правСмотреть фотографии
17:21
Положительно относятся к китайским товарам 55% жителей ЮФОСмотреть фотографии
16:50
Студент вуза задержан в Волгограде за пособничество телефонным преступникамСмотреть фотографии
16:27
Перешел дорогу и упал: в Волжском на глазах прохожих умер мужчинаСмотреть фотографии
16:04
«Волга» вылетела на тротуар. В Волгограде за 10 минут произошло два ДТП на перекресткеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:58
Был под наркотой: уличному дрифтеру в Волгограде добавили 10 сутокСмотреть фотографии
15:54
Свыше 5 млрд рублей выделил кабмин Госфонду поддержки участников СВОСмотреть фотографии
15:30
Большая поддержка малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
15:23
Волгоградские ватерполисты 29 сентября открывают сезон «большой воды»Смотреть фотографии
15:15
В «Царицынской опере» пройдет мировая премьера «Маленького принца»Смотреть фотографии
15:06
Призывную комиссию создали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:41
Траты волгоградцев на еду и одежду выросли до 19327 рублейСмотреть фотографии
14:31
Защитившим от атома: в Волгограде почтили память ликвидаторов Кыштымской аварииСмотреть фотографии
13:51
Под Волгоградом силовики нагрянули в самый лакомый для мигрантов районСмотреть фотографии
13:41
Крупный пожар на складе стройматериалов под Волгоградом попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:41
Флотаторы и мастера химанализа схлестнулись в честной битве под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:15
Из Волгограда в зону СВО бойцам отправили беспилотники и блокираторы дроновСмотреть фотографии
11:57
Встречайте кроссовер будущего JAECOO – скоро в ВолгоградeСмотреть фотографии
11:39
В Волгоградской области дайвер утонул на глазах у отцаСмотреть фотографии
10:59
Анатолий Гулевский наградил министра спорта РФСмотреть фотографии
10:50
Инвалид из Волгограда вынуждена искать помощи у Бастрыкина из-за бездействия УКСмотреть фотографии
10:49
Под Волгоградом отбили условную атаку беспилотниковСмотреть фотографии
10:05
Цифровые бедняки и киберпанк: волгоградским учителям раскрыли лайфхаки о безопасности в СетиСмотреть фотографии
09:59
В ГШ Российской армии высказались о планах по частичной мобилизацииСмотреть фотографии
 