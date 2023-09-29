Расследования

Был под наркотой: уличному дрифтеру в Волгограде добавили 10 суток

Расследования 29.09.2023 15:58
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29.09.2023 15:58


 

Уличный дрифтер, который отбыл в спецприемнике 10 суток за опасные пируэты на дороге, проведет в изоляции еще ровно столько же времени. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, основанием для нового административного наказания послужили результаты химико-токсикологического исследования. Установлено, что в день задержания мужчина управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Центральный районный суд назначил ему новые 10 суток ареста.

Напомним, 23-летний мужчина 15 сентября на пересечении ул. Рабоче-Крестьянской и Калинина по встречной полосе на Mercedes-Benz выехал на перекресток на запрещающий  сигнал светофора, где начал осуществлять движение в состоянии управляемого заноса. Своими действиями нарушитель создал опасность для других участников дорожного движения. Выяснилось, что мужчина был лишен ранее водительского удостоверения. Кроме того, на автомобиле отсутствовали регистрационные номера. После задержания лихач объяснил, что спешил на свадьбу.  

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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