Закрутило от нетерпения. Волгоградец вместо свадьбы попал в спецприемник из-за сумасшедшего дрифта

Житель Волгограда оказался в спецприемнике из-за дрифта на перекрестке в Ворошиловском районе. Как сообщает V102.RU, 23-летний мужчина в полиции раскаялся в своем поступке и объяснил сумасшедшие пируэты на асфальте спешкой.





— Спешил на свадьбу. В первую очередь, хочу пожелать, чтобы люди не нарушали, соблюдали закон, потому что рано или поздно, если мужчина, ты должен отвечать за свои поступки и действия, — пояснил в отделе автолюбитель.





По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент с уличным дрифтером произошел 15 сентября примерно в 12.30.

— На пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Калинина ранее лишенный водительского удостоверения 23-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz без государственных регистрационных знаков, в нарушение дорожной разметки по встречной полосе выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора, где начал осуществлять движение в состоянии управляемого заноса. Своими действиями нарушитель создавал опасность для других участников дорожного движения, — пояснили информагентству в региональном главке МВД.

Уточняется, что в отделе на нарушителя составили административные протоколы за нарушения ПДД, а суд постановил изолировать дрифтера от общества на 10 дней.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Читайте также:

Водитель BMW устроил дрифт перед изумленными полицейскими в Волжском: видео