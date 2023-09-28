Расследования

В управлении ФСБ России ждут звонков от молодых волгоградцев

Расследования 28.09.2023 17:05
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28.09.2023 17:05


До 1 декабря 2023 года жители Волгоградской области, желающие поступить в Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Санкт-Петербурге, могут подать заявки в региональное управление ФСБ России. В качестве кандидатов для поступления рассматриваются девушки и  молодые люди с образованием не ниже среднего, постоянно зарегистрированных в регионе.

К кандидатам на поступление в институт ФСБ предъявляют ряд требований по образованию, возрасту, состоянию здоровья и уровню физподготовки. 

Так, шансы поступить в престижный вуз в северной столице имеют учащиеся 11 классов средних школ, выпускники колледжей и кадетских школ Волгограда и области, имеющие российское гражданство, не проходившие военную службу. Возраст – от 16 до 22 лет включительно. Также рассматриваются кандидатуры отслуживших в армии или военнослужащих в возрасте до 24 лет. 

Кандидаты должны пройти медицинское освидетельствование, соответствовать требованиям по психологическому здоровью, иметь достаточный уровень физической подготовленности. 

Подготовка специалистов в Институте ведется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по специальности«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Форма обучения очная – 4 года. Прием на обучение на поток подготовки по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) проводится на основании результатов ЕГЭ (русский язык, история, обществознание), признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно. 

Для лиц, прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ и имеющих среднее профессиональное образование, институт вправе проводить вступительные испытания по русскому языку и истории в форме письменного экзамена.

– В период абитуриентских сборов и сдачи экзаменов всем поступающим гарантируется бесплатное проживание, питание, медицинское обслуживание. Курсанты Института проживают в просторных, уютных помещениях, отремонтированных с применением современных отделочных материалов, и находятся на полном государственном обеспечении, – сообщают в УФСБ России по Волгоградской области. 

Желающим поступить в институт ФСБ России в 2024 году, предлагается обращаться до 1 декабря 2023 года в УФСБ России по Волгоградской области по телефону: 8 (8442) 30-32-71. 

Фото: УФСБ России по Волгоградской области 

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