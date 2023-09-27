В Волгограде в девятиэтажке загорелась квартира

В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара выясняется.
Происшествия 27.09.2023 16:39
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27.09.2023 16:39
В Дзержинском районе Волгограда потушили пожар в девятиэтажном доме. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 14-52 ч. В одной из квартир загорелись домашние вещи на площади 15 квадратных метров. На ликвидацию возгорания ушло 22 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара выясняется.
В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара выясняется.
По данным информагентства, происшествие случилось в одном из домов по улице Расула Гамзатова.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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