Новый СПГ-комплекс для заправки волгоградских автобусов готовят к запуску

Первый на юге России малотоннажный СПГ-комплекс, построенный в Волгоградской области, готов к приему газа для пусконаладочных работ. Как сообщили V102.RU в администрации региона, этот инвестиционный проект реализуется с марта 2023 года в Быковском районе. Всего за полгода на площадке КСПГ завершили монтаж основного технологического оборудования. Производительность комплекса составит 1,5 тонны СПГ в час.





- Выполнено технологическое присоединение к инженерным коммуникациям. Для подачи газа на комплекс построен газопровод от установки комплексной подготовки газа Южно-Кисловского месторождения ООО «БЫКОВОГАЗ» до узла учета газа КСПГ. От этой точки газовые сети проведены к технологической линии и энергоцентру. Комплекс готов к приему газа для проведения пусконаладочных работ, - сообщили в обладмине.

В этом убедился сегодня, 27 сентября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в Быковский район.





- Мы сделали ещё один очень важный шаг в создании на территории Волгоградской области современного промышленно-производственного комплекса по сжижению газа, первого на юге России. Буквально на глазах рос наш объект — это рекорд по срокам. Такого ещё не было, чтобы за такой короткий промежуток времени построить такой серьезный объект, - оценил увиденное глава региона.

По словам генерального директора ООО «Газпром гелий сервис» Любови Бриш, первый малотоннажный комплекс СПГ «Газпрома» в ЮФО находится в высокой степени готовности - 79%.

- После запуска в работу он обеспечит поставку СПГ для заправки экологичным и экономичным топливом транспорта в Волгограде. Доставку СПГ до заправочных пунктов обеспечит собственный автопарк компании, — отметила Бриш.





Фото: администрации Волгоградской области

Читайте по теме:

Стройка СПГ- комплекса в Волгоградской области вышла на финишную прямую

В Волгоградской области построят первый в ЮФО малотоннажный комплекс СПГ для заправки автобусов