Сегодня, 16 марта, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В ходе встречи, сообщает ИА «Высота 102», в числе прочих обсуждалось строительство первого в Южном федеральном округе малотоннажного комплекса по сжижению природного газа (СПГ). В Быковском районе к реализации данного проекта приступили в марте 2023 года.

– Данный комплекс будет производить до 1,5 тонн СПГ в час. Ключевыми потребителями СПГ станут автобусы и спецтехника, запланированные к приобретению регионом для Волгограда. Точки реализации СПГ будут организованы на двух действующих АГНКС «Газпрома», – сообщили в администрации Волгоградской области.

Также в ходе встречи Алексей Миллер поблагодарил Андрея Бочарова за слаженную работу по газификации, уровень которой на 1 января 2023 года составляет уже 92%.

– Для нас всех, жителей Волгоградской области, вопросы газификации очень важны, так как непосредственно влияют на качество жизни людей в населенных пунктах и стимулируют социально-экономическое развитие муниципальных образований и региона в целом, — сказал в свою очередь Андрей Бочаров.

Добавим, что Волгоградская область в числе первых в России приступила к развитию газотранспортной инфраструктуры на территории региона. На сегодня в регионе действуют 23 АГНКС, на компримированном природном газе работают более 3,6 тыс. единиц автотранспорта. До конца 2025 года планируется построить еще 7 газозаправочных комплексов и переоборудовать 587 единиц транспорта.