Экономика

Стройка СПГ- комплекса в Волгоградской области вышла на финишную прямую

Экономика 30.08.2023 15:34
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30.08.2023 15:34



Строительство первого в ЮФО малотоннажного СПГ - комплекса в Волгоградской области, которая началась в марте этого года, выходит на финишную прямую, передает V102.RU. Как сообщили в администрации региона, на данный момент готовность объекта составляет 70%.
Этот инвестиционный проект, напомним, реализуется в Быковском районе Волгоградской области. Здесь возводится современный комплекс сжижения природного газа (КСПГ) производительностью 1,5 тонны СПГ в час. Сжиженный газ планируют поставлять в Волгоград для заправки транспорта, в том числе пассажирского. Вопросы реализации этого инвестпроекта обсудили на рабочей встрече губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и генеральный директор ООО «Газпром гелий сервис» Любовь Бриш.
На объекте уже выполнены работы по устройству внешней инфраструктуры газо-, электро- и водоснабжения, обеспечено присоединение к инженерным сетям.
- В настоящее время на площадке ведется монтаж и обвязка основного технологического оборудования, выполняется устройство внутриплощадочных инженерных коммуникаций, завершается сборка металлоконструкции административно-бытового здания, - рассказали в администрации региона. 
Фото: администрации Волгоградской области

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