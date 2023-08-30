







Строительство первого в ЮФО малотоннажного СПГ - комплекса в Волгоградской области, которая началась в марте этого года , выходит на финишную прямую, передает V102.RU. Как сообщили в администрации региона, на данный момент готовность объекта составляет 70%.

Этот инвестиционный проект, напомним, реализуется в Быковском районе Волгоградской области. Здесь возводится современный комплекс сжижения природного газа (КСПГ) производительностью 1,5 тонны СПГ в час. Сжиженный газ планируют поставлять в Волгоград для заправки транспорта, в том числе пассажирского. Вопросы реализации этого инвестпроекта обсудили на рабочей встрече губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и генеральный директор ООО «Газпром гелий сервис» Любовь Бриш.

На объекте уже выполнены работы по устройству внешней инфраструктуры газо-, электро- и водоснабжения, обеспечено присоединение к инженерным сетям.

- В настоящее время на площадке ведется монтаж и обвязка основного технологического оборудования, выполняется устройство внутриплощадочных инженерных коммуникаций, завершается сборка металлоконструкции административно-бытового здания, - рассказали в администрации региона.

Фото: администрации Волгоградской области



