Политика

Депутаты выберут нового председателя гордумы Волгограда 28 сентября

Политика 19.09.2023 13:44
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19.09.2023 13:44


Депутаты нового, VII созыва Волгоградской гордумы на следующей неделе соберутся на первое заседание, где выберут председателя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на представительный орган власти, об этом было озвучено сегодня, 19 сентября, на заседании фракции партии «Единая Россия» в гордуме. Решение принято ТИК Дзержинского района Волгограда, которая была наделена полномочиями по проведению и подготовке выборов в гордуму.
ТИК по Дзержинскому району постановил созвать первое заседание гордумы VII созыва на 10 утра 28 сентября.  
Выборы депутатов гордумы Волгограда состоялись 8-10 сентября текущего года. По итогам голосования состав думы обновился на 36%. Впервые депутатами стали 13 человек. Большинство народных избранников, которые вошли в обновленную гордуму, являются представителями партии «Единая Россия» - 30 человек из 36.
На заседании партийной фракции депутаты путем тайного голосования снова избрали на пост руководителя фракции «Единой России» Владлена Колесникова. За него отдали свои голоса 28 из 29 присутствующих на заседании фракции депутатов.



Отметим, что в бюллетень для голосования помимо Колесникова была внесена и кандидатура Татьяны Мининой.
Первое заседание гордумы нового созыва, где депутаты должны избрать нового председателя, состоится 28 сентября. Накануне, 27 сентября фракция партии «Единая Россия» в гордуме вновь соберется на свое заседание.
Напомним, что в прежнем созыве гордуму возглавлял Владлен Колесников и он же руководил партийной фракцией.
Фото: Волгоградская городская дума

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