Глупость или благо? Жители Волгограда готовы снова надеть маски в случае эпидемии

Пока в других регионах России фиксируют взрывной рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, в Волгоградской области ситуация на сегодня остается стабильной. В целом уровень заболеваемости по всем основным видам сезонных инфекций ниже эпидпорога на 36,7%. Тем не менее, специалистов беспокоит превышение пороговых значений в Волгограде по итогам прошедшей недели.

Журналисты V102.RU спросили у волгоградцев, что они думают о возможном возвращении масочного режима, существует ли альтернатива ему и почему носить маску это глупость, но лишь до первых симптомов болезни.





Напомним, что сегодня, 25 сентября, на оперативном совещании в администрации региона губернатор Андрей Бочаров озвучил ряд поручений в связи с эпидобстановкой. К 1 ноября плановые показатели вакцинации по гриппу и ОРВИ, подчеркнул глава региона, должны составить 60% для населения в целом, в том числе 75% — для детей, подростков и групп риска.

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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