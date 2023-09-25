Общество

В Волгограде могут вернуться к ограничениям из-за гриппа, ОРВИ и COVID-19

Общество 25.09.2023 11:39
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25.09.2023 11:39


В регионах России фиксируется взрывной рост  заболеваемости населения ОРВИ, гриппом и COVID-19. В Волгоградской области ситуация на сегодня остается стабильной, однако обеспокоенность специалистов вызывает превышение пороговых значений в областном центре. 25 сентября на оперативном совещании в администрации региона губернатор Андрей Бочаров озвучил ряд поручений в связи с обстановкой. 

В целом по региону уровень заболеваемости по всем основным видам сезонных инфекций ниже эпидпорога на 36,7%, в Волгограде по итогам прошедшей недели отмечается рост заболеваемости. 

– И это ещё при достаточно благоприятных, теплых погодных условиях, что не может не настораживать и свидетельствует о высокой скорости распространения вирусов, – подчеркнул Андрей Бочаров.

По информации администрации Волгограда,  лечебные учреждения в регионе работают в штатном режиме, продолжается прививочная кампания – защиту от сезонных болезней уже получили свыше 355 тысяч человек, 83 тысячи из которых – детей.

– В целях дальнейшей защиты жителей Волгоградской области от ОРВИ, в том числе гриппа и новой коронавирусной инфекции, совместно с главами муниципальных образований необходимо продолжить плановую работу по формированию устойчивого коллективного иммунитета от ОРВИ и гриппа через вакцинацию жителей Волгоградской области, – сказал сегодня, 25 сентября, на оперативном совещании Андрей Бочаров. – Особое внимание необходимо при этом обратить на детей и подростков, беременных женщин, людей старшего поколения, работников здравоохранения, образования, социальной сферы, лиц, состоящих на диспансерном учёте, граждан, перенёсших COVID-19 в тяжёлой форме. 

К 1 ноября плановые показатели вакцинации по гриппу и ОРВИ, подчеркнул глава региона, должны составить 60% для населения в целом, в том числе 75% — для детей, подростков и групп риска.

– В ближайшее время необходимо подготовить и провести заседание областного клинического Совета, где в том числе рассмотреть рекомендованные Минздравом России и Роспотребнадзором методы лечения штаммов вирусов, которые, по прогнозам специалистов, будут иметь наибольшее распространение в текущем эпидемиологическом сезоне, – поручил Бочаров. – Также необходимо обеспечить ежедневный мониторинг и прогнозирование санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и в случае ее осложнения быть готовыми принять исчерпывающие меры реагирования. 

Так, в частности, медики должны быть готовыми к наращиванию коечного фонда, количества привлекаемых сотрудников, введению дополнительных профилактических и ограничительных мер, направленных на недопущение распространения сезонных инфекционных заболеваний.

Также, по поручению губернатора Волгоградской области, медучреждения и аптеки в регионе должны располагать запасом необходимых лекарств. 

– Нужно держать на отдельном контроле санитарно-эпидемиологическую ситуацию в образовательных и социальных учреждениях и, при необходимости, оперативно принимать адресные меры по недопущению распространения сезонных инфекционных заболеваний, – подчеркнул Андрей Бочаров.  

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