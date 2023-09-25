В поселке Волгоградской области младенец захлебнулся рвотой

В Николаевском районе Волгоградской области младенец захлебнулся рвотой. Как стало известно V102.RU, трагедия произошла накануне в поселке Агрофирма.
— Ребенок совсем маленький был — всего пять месяцев. Мать несовершеннолетняя, — рассказал собственный источник информагентства в экстренных службах.
Известно, что 17-летняя мать скончавшегося малыша — студентка. Обучается на втором курсе одного из профессиональных училищ.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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