В Волгоградской области в выгребной яме нашли останки человека

В Михайловском районе Волгоградской области накануне обнаружили человеческие останки. Как стало известно ИА «Высота 102», страшную находку сделал житель села Сидоры.

— Местный житель выкапывал выгребную яму и на глубине полутора метров обнаружил скелет человека. Не исключено, что останки пролежали под землей со времен Гражданской войны, — рассказал информагентству источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что в Волгоградской области при возведении вышки сотовой связи 16 лет назад обнаружено казачье захоронение. В Котовском районе в 2014 году был найден артиллерийский снаряд времен Гражданской войны.

Фото: архив ИА «Высота 102»