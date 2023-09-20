Спорт

Павел Могилевский: «Ротор» может занять первое место»

Спорт 20.09.2023 20:41
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20.09.2023 20:41


Волгоградский «Ротор» провел уже семь матчей под руководством Сергея Попкова. В них было одержано пять побед и дважды  сине-голубые сыграли вничью. В чемпионате второй лиги клуб на данный момент занимает шестое место. В Кубке России  в 1/32 финала  волгоградцы примут лидера ФНЛ «Аланию» из Владикавказа.  В эксклюзивном интервью для сайта V102.RU Павел Могилевский, защитник «Ротора» с 1997 по 2004 и в 2010 году и бывший тренер волгоградцев, поделился своими впечатлениями о начальном этапе работы Попкова, а также высказался  о ближайших перспективах  коллектива с берегов Волги.
 
- Если мы анализируем последние матчи «Ротора», то хотелось бы более качественного футбола. Что касается результата, то он положительный. Команда набирает очки. Вышли из зоны вылета в «серебро». Сейчас уже на шестом месте. Поступательные движения есть. Это радует.  Но над самой игрой ещё предстоит много работать, - резюмировал Павел Могилевский.
 
- Что касается последнего матча  с «Велесом»,  я был на данной встрече и являлся экспертом в студии. Воочию смотрел и видел, что выбранная тактика тренерским штабом хозяев оказалась верной. «Велес» старается действовать с позиции силы. Поэтому мы чуть отошли чуть назад, сыграли немного вторым номером. По большому счёту, много голов подарили москвичи. Они плохо сыграли в обороне. Можно отметить, что первый и четвертый мяч, например, гости привезли себе сами. А сине-голубые грамотно пользовались своими быстрыми атаками. Также я присутствовал на игре «Ротора» с «Чайкой». Песчанокопцы выглядели не очень здорово. Подопечные Игоря Семшова не особо атаковали. Пытались играть от обороны. В этом и заключается одна из проблем, что мы пока не можем вскрывать  насыщенную плотную защиту на стабильном уровне. Многие соперники предпочитают действовать вторым номером, а «Ротору» надо выигрывать. Поэтому необходимо атаковать, а на чужой половине оттачивать свои  взаимодействия.  В очередной раз отмечу, что качество самого футбола команде  ещё предстоит улучшить, - проанализировал собеседник инормагентства последние матчи с участием волгоградцев.


 
Эксперт высказался и о летних трансферах «Ротора».
 
В «Роторе» собралась добротная группа атаки: Гаджимурадов, Арсентьев и Агеев. Хорошая тройка. Все они усилили коллектив. Не стоит забывать, что скоро ещё вернется Сафронов. В центре обороны Никитин и Шумских добавили опыта. Я считаю, что трансферный отдел сработал неплохо. Хорошие приобретения были осуществлены.
Единственное, в центре поля не хватает немного качества, на мой взгляд. Но не исключаю, что главного тренера устраивает игра именно в этой зоне.  Я лично знаком с Юрием Завезёном. Этот полузащитник может сыграть на любой позиции. У него хороший объем работы. Он будет выполнять тренерскую установку от А до Я.  Хороший и качественный исполнитель. Отдельно подчеркну, что, когда в команде не выпадает ни один футболист в линиях, то тогда она смотрится хорошо, - оценил состав сине-голубых специалист.
 
Кроме того, Могилевский поделился мнением о перспективах «Ротора» в нынешнем чемпионате. .
 


 — Понятно, что у Стукалова немного не получилось удачно стартовать. Но с приходом Сергея Попкова поступательные движения видны. Я думаю, что сине-голубые  в любом случае должны быть в шестерке по итогам осеннего этапа. Желательно  попасть в тройку. Это показало бы, что ребята серьезно готовы весной побороться за выход в Первую лигу.
Однако все равно нужно  нацеливаться на первое место. Я всем руководителям говорю, что, если мы будем ставить максимальную задачу, то это гарантирует борьбу за самые высокие позиции. А, если только лишь ограничиться желанием попасть в шестерку, то мы рискуем вообще остаться ни с чем и вылететь в «Серебро». Всегда нужно ставить амбициозные цели перед командой и стремиться их выполнять. Очень плотная таблица. Все по силам. Если так дальше продолжим набирать очки и чуть улучшим игру в позиционной атаке, то можем занять и первое место, в том числе, - заключил Павел Могилевский.

Напомним,  следующий тур в первенстве  волгоградский «Ротор» проведёт в Уфе против одноименного клуба 23 сентября. Начало в 14-00.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото Павла Могилевского VK.com и СК "Ротор" VK.com

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