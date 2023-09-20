Павел Могилевский: «Ротор» может занять первое место»

- Если мы анализируем последние матчи «Ротора», то хотелось бы более качественного футбола. Что касается результата, то он положительный. Команда набирает очки. Вышли из зоны вылета в «серебро». Сейчас уже на шестом месте. Поступательные движения есть. Это радует. Но над самой игрой ещё предстоит много работать, - резюмировал Павел Могилевский.
- Что касается последнего матча с «Велесом», я был на данной встрече и являлся экспертом в студии. Воочию смотрел и видел, что выбранная тактика тренерским штабом хозяев оказалась верной. «Велес» старается действовать с позиции силы. Поэтому мы чуть отошли чуть назад, сыграли немного вторым номером. По большому счёту, много голов подарили москвичи. Они плохо сыграли в обороне. Можно отметить, что первый и четвертый мяч, например, гости привезли себе сами. А сине-голубые грамотно пользовались своими быстрыми атаками. Также я присутствовал на игре «Ротора» с «Чайкой». Песчанокопцы выглядели не очень здорово. Подопечные Игоря Семшова не особо атаковали. Пытались играть от обороны. В этом и заключается одна из проблем, что мы пока не можем вскрывать насыщенную плотную защиту на стабильном уровне. Многие соперники предпочитают действовать вторым номером, а «Ротору» надо выигрывать. Поэтому необходимо атаковать, а на чужой половине оттачивать свои взаимодействия. В очередной раз отмечу, что качество самого футбола команде ещё предстоит улучшить, - проанализировал собеседник инормагентства последние матчи с участием волгоградцев.
- В «Роторе» собралась добротная группа атаки: Гаджимурадов, Арсентьев и Агеев. Хорошая тройка. Все они усилили коллектив. Не стоит забывать, что скоро ещё вернется Сафронов. В центре обороны Никитин и Шумских добавили опыта. Я считаю, что трансферный отдел сработал неплохо. Хорошие приобретения были осуществлены.
Единственное, в центре поля не хватает немного качества, на мой взгляд. Но не исключаю, что главного тренера устраивает игра именно в этой зоне. Я лично знаком с Юрием Завезёном. Этот полузащитник может сыграть на любой позиции. У него хороший объем работы. Он будет выполнять тренерскую установку от А до Я. Хороший и качественный исполнитель. Отдельно подчеркну, что, когда в команде не выпадает ни один футболист в линиях, то тогда она смотрится хорошо, - оценил состав сине-голубых специалист.
Кроме того, Могилевский поделился мнением о перспективах «Ротора» в нынешнем чемпионате. .
Однако все равно нужно нацеливаться на первое место. Я всем руководителям говорю, что, если мы будем ставить максимальную задачу, то это гарантирует борьбу за самые высокие позиции. А, если только лишь ограничиться желанием попасть в шестерку, то мы рискуем вообще остаться ни с чем и вылететь в «Серебро». Всегда нужно ставить амбициозные цели перед командой и стремиться их выполнять. Очень плотная таблица. Все по силам. Если так дальше продолжим набирать очки и чуть улучшим игру в позиционной атаке, то можем занять и первое место, в том числе, - заключил Павел Могилевский.