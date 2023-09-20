Павел Могилевский: «Ротор» может занять первое место»





Волгоградский «Ротор» провел уже семь матчей под руководством Сергея Попкова. В них было одержано пять побед и дважды сине-голубые сыграли вничью. В чемпионате второй лиги клуб на данный момент занимает шестое место. В Кубке России в 1/32 финала волгоградцы примут лидера ФНЛ «Аланию» из Владикавказа. В эксклюзивном интервью для сайта V102.RU Павел Могилевский, защитник «Ротора» с 1997 по 2004 и в 2010 году и бывший тренер волгоградцев, поделился своими впечатлениями о начальном этапе работы Попкова, а также высказался о ближайших перспективах коллектива с берегов Волги.





















Напомним, следующий тур в первенстве волгоградский «Ротор» проведёт в Уфе против одноименного клуба 23 сентября. Начало в 14-00.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев





Фото Павла Могилевского VK.com и СК "Ротор" VK.com



- резюмировал Павел Могилевский.проанализировал собеседник инормагентства последние матчи с участием волгоградцев.Эксперт высказался и о летних трансферах «Ротора».- оценил состав сине-голубых специалист.Кроме того, Могилевский поделился мнением о перспективах «Ротора» в нынешнем чемпионате. .- заключил Павел Могилевский.