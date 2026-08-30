В Волгоградской области в пьяном ДТП пострадали двое детей и водитель

В Новониколаевском районе Волгоградской области пьяная девушка стала виновницей ДТП, в котором пострадали в том числе двое детей. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, ночью 30 августа в поселке Красноармейский на улице Школьная ВАЗ-2110 врезался в опору ЛЭП. Машиной управляла 23-летняя девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Она не справилась с рулем при выполнении поворота направо.