Расследования

СК после шумихи в СМИ обратил внимание на опасный дом в переулке Фабричном

Расследования 20.09.2023 12:25
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20.09.2023 12:25


Условия проживания людей в доме №10 в переулке Фабричном в Волгограде, построенном несколько десятков лет назад как временное жилье для рабочих алюминиевого завода, проверят сотрудники регионального СУ СК России. Об этом 20 сентября сообщила официальный представитель следственного управления Дарья Буянова. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе проверки. 

Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о жутких условиях проживания в аварийной двухэтажке. Дом был признан опасным для проживания еще в 2017 году, однако срок расселения жильцов был перенесен на 2026 год. Меж тем, в многоквартирном доме нет ни света, ни воды, ни канализации.  

– В следственном управлении СК России по Волгоградской области по данному факту организована процессуальная проверка, – сообщила представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Председатель СК России поручил руководителю СУ по Волгоградской области Василию Семенову  доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, а также мерах по защите жилищных прав граждан.

19 сентября в волгоградском отделении ОНФ заявили, что уже направили запросы в органы местного самоуправления и в прокуратуру. Редакция V102.RU также обратилась с соответствующим запросом в администрацию Волгограда с просьбой пояснить судьбу жильцов дома №10 по переулку Фабричный, однако ответа на момент публикации не поступало. 

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