



Жители дома №10 по переулку Фабричный Тракторозаводского района в Волгограде каждый вечер ложатся спать с мыслями, что могут просто не проснуться. Находиться в доме, который уже давно не пригоден для проживания, опасно для жизни. В старой двухэтажке практически разрушились канализационные сети, в комнатах не выводятся блохи, а зимой в разваливающемся доме не задерживается тепло. Жители дома №10 по переулку Фабричный Тракторозаводского района в Волгограде каждый вечер ложатся спать с мыслями, что могут просто не проснуться. Находиться в доме, который уже давно не пригоден для проживания, опасно для жизни. В старой двухэтажке практически разрушились канализационные сети, в комнатах не выводятся блохи, а зимой в разваливающемся доме не задерживается тепло.





Об ужасах своей жизни жители рассказали активистам волгоградского отделения ОНФ, которые недавно их посетили. Дом был признан аварийным еще в 2017 году и до сих пор 12 человек, которые здесь живут, ждут переселения. Сначала, по словам волгоградцев, их обещали расселить в 2020 году, потом – в 2024. Теперь говорят, что надо дожить до 2026. Но доживут ли? Об ужасах своей жизни жители рассказали активистам волгоградского отделения ОНФ, которые недавно их посетили. Дом был признан аварийным еще в 2017 году и до сих пор 12 человек, которые здесь живут, ждут переселения. Сначала, по словам волгоградцев, их обещали расселить в 2020 году, потом – в 2024. Теперь говорят, что надо дожить до 2026. Но доживут ли?





В январе этого года расположенный рядом такой же аварийный дом №12 по переулку Фабричный сгорел из-за ветхой проводки. В пожаре погибла одна из женщин – ее не успел вытащить из объятой огнем комнаты муж. В январе этого года расположенный рядом такой же аварийный дом №12 по переулку Фабричный сгорел из-за ветхой проводки. В пожаре погибла одна из женщин – ее не успел вытащить из объятой огнем комнаты муж. Жильцы дома тогда рассказали V102.RU, что в доме были нелады с электричеством и проводка постоянно искрила. Эти дома были построены как временное жилье для рабочих алюминиевого завода несколько десятков лет назад. Но до сих пор люди вынуждены проживать в трущобах и ждать, когда власти обратят внимание на ужасающие условия их жизни.

В волгоградском отделении ОНФ заявили, что уже направили запросы в органы местного самоуправления и в прокуратуру. Редакция V102.RU также обратилась с соответствующим запросом в администрацию Волгограда с просьбой пояснить судьбу жильцов дома №10 по переулку Фабричный.