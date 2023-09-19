Общество

Сгореть, чтобы расселили?: в Волгограде жильцы аварийного дома боятся повторить судьбу соседней двухэтажки

Общество 19.09.2023 19:56
0
19.09.2023 19:56


Жители дома №10 по переулку Фабричный Тракторозаводского района в Волгограде каждый вечер ложатся спать с мыслями, что могут просто не проснуться. Находиться в доме, который уже давно не пригоден для проживания, опасно для жизни. В старой двухэтажке практически разрушились канализационные сети, в комнатах не выводятся блохи, а зимой в разваливающемся доме не задерживается тепло.

Об ужасах своей жизни жители рассказали активистам волгоградского отделения ОНФ, которые недавно их посетили. Дом был признан аварийным еще в 2017 году и до сих пор 12 человек, которые здесь живут, ждут переселения. Сначала, по словам волгоградцев, их обещали расселить в 2020 году, потом – в 2024. Теперь говорят, что надо дожить до 2026. Но доживут ли?

В январе этого года расположенный рядом такой же аварийный дом №12 по переулку Фабричный сгорел из-за ветхой проводки.  В пожаре погибла одна из женщин – ее не успел вытащить из объятой огнем комнаты муж.
Жильцы дома тогда рассказали V102.RU, что в доме были нелады с электричеством и проводка постоянно искрила. Эти дома были построены как временное жилье для рабочих алюминиевого завода несколько десятков лет назад. Но до сих пор люди вынуждены проживать в трущобах и ждать, когда власти обратят внимание на ужасающие условия их жизни.
В волгоградском отделении ОНФ заявили, что уже направили запросы в органы местного самоуправления и в прокуратуру. Редакция V102.RU также обратилась с соответствующим запросом в администрацию Волгограда с просьбой пояснить судьбу жильцов дома №10 по переулку Фабричный.
Скриншоты видео волгоградского отделения ОНФ VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.09.2023 21:01
Общество 19.09.2023 21:01
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 20:20
Общество 19.09.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 19:24
Общество 19.09.2023 19:24
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 18:22
Общество 19.09.2023 18:22
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 18:05
Общество 19.09.2023 18:05
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 17:19
Общество 19.09.2023 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 15:47
Общество 19.09.2023 15:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.09.2023 14:09
Общество 19.09.2023 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 13:13
Общество 19.09.2023 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 12:12
Общество 19.09.2023 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 11:58
Общество 19.09.2023 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 11:37
Общество 19.09.2023 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 11:19
Общество 19.09.2023 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 10:34
Общество 19.09.2023 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 10:21
Общество 19.09.2023 10:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:23
Волгоградский «Каустик» проиграл второй матч подряд в СуперлигеСмотреть фотографии
21:01
В Камышине освятят начало строительства Аллеи СлавыСмотреть фотографии
20:20
Седого мужчину со шрамом на лбу разыскивают в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:56
Сгореть, чтобы расселили?: в Волгограде жильцы аварийного дома боятся повторить судьбу соседней двухэтажкиСмотреть фотографии
19:24
Клещи покусали в Волгоградской области 2536 человекСмотреть фотографии
18:53
Сын бизнесмена устроил опасный дрифт в Волгограде на BMW без номеровСмотреть фотографии
18:22
Главврач прояснил судьбу змеи на фасаде больницы Фишера в ВолжскомСмотреть фотографии
18:05
На ул. Дзержинского в Волгограде обновили полкилометра теплосетейСмотреть фотографии
17:31
В Волжском пожар в трехэтажке попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:19
Миниатюра храма Александра Невского в сквере Волгограда может остаться навсегда без крестовСмотреть фотографии
17:19
Двое детей 12 и 14 лет угнали микроавтобус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:51
Госдума приняла закон о новой памятной дате 30 сентябряСмотреть фотографии
16:23
Tele2 представила жизнь малого бизнеса в стиле вселенной «Безумного Макса»Смотреть фотографии
16:17
В Волгограде судят экс-полицейского за взятку от пьяного водителяСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде таксист-душитель за убийство беременной получил 11 лет колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:47
ЦБ: инфляция в Волгоградской области разогналась до 5,29%Смотреть фотографии
15:47
«Росгосстрах» запустил акцию «Щедрая пора» с выгодой до 25% при страховании жильяСмотреть фотографии
15:12
Волгоградские волейболистки взяли бронзу на Кубке РоссииСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде таксист-убийца Журавко попросил прощения у родных своей жертвыСмотреть фотографии
14:09
Медсестра под Волгоградом «проспонсировала» преступников на 3,3 млн рублейСмотреть фотографии
13:44
Депутаты выберут нового председателя гордумы Волгограда 28 сентябряСмотреть фотографии
13:13
«Они уже умерли?»: волгоградцы возмутились замотанными в черные мешки валидаторами в автобусахСмотреть фотографии
12:21
Под Волгоградом 27-летней участнице аферы с землей грозит до 6 лет колонииСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде 114 школ, больниц и вузов оборудуют системой тревожного оповещенияСмотреть фотографии
12:11
Банк Уралсиб открыл Центр малого бизнеса в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:58
Концессии в Волгограде приросли новым руководителемСмотреть фотографии
11:37
Мэрия Волгограда покупает 760 квартир для переселенцев из трущобСмотреть фотографии
11:19
Соединение фронтов реконструируют 23 сентября в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:18
Судьбу задушившего беременную пассажирку таксиста решат в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:14
Под Волгоградом отвергнутый любовник изуродовал лицо сопернику монтировкойСмотреть фотографии
 