Сын бизнесмена устроил опасный дрифт в Волгограде на BMW без номеров





В Волгограде сотрудники полиции задержали 18-летнего водителя BMW M2, который накануне, 18 сентября, устроил дрифт на пересечении ул. Рабоче-Крестьянской и КИМ. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, на иномарке не оказалось, кроме прочего, номеров.

– В 21.30 18-летний водитель на иномарке без государственных регистрационных знаков, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где начал осуществлять движение в состоянии управляемого заноса, – сообщили в главке полиции 19 сентября.

В разговоре с полицейскими дрифтер сообщил, что купил иномарку 10 августа и до сих пор не успел поставить ее на учет, что объясняет отсутствие номеров на ней. Кроме того, юный нарушитель признался, что именно он находился накануне за рулем машины и подробно рассказал о своих вечерних покатушках.

– Я совершил опасный маневр, о котором сожалею, – сказал юноша.

В отношении водителя составлено четыре административных протокола. Волгоградцу предстоит выплатить штрафы за нарушения Правил дорожного движения.

Как стало известно ИА «Высота 102», иномаркой вечером 18 сентября управлял Елисей Ч. – сын вполне известного в Волгограде предпринимателя. Отец нарушителя, устроившего опасный дрифт на перекрестке, много лет развивает собственный бизнес по оптовой торговле химикатами. Вполне вероятно, что BMW молодой человек получил в качестве подарка ко Дню знаний – 1 сентября задержанный полицейскими дрифтер начал обучение на первом курсе РАНХиГС.