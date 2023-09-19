В Волгограде судят экс-полицейского за взятку от пьяного водителя

Ворошиловский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего полицейского, обвиняемого в получении взятки от пьяного водителя.

Согласно материалам уголовного дела, 39-летний бывший инспектор отдельной специальной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области 16 июля 2022 года около дома №27 по ул. Неждановой в Ворошиловском районе остановил Hyundai Solaris. Почувствовав от 31-летнего водителя иномарки запах алкоголя, полицейский собирался составить на него административный протокол. Однако водитель предложил 15 тысяч рублей – и страж порядка согласился на взятку.

Известно, что оговоренную сумму пьяный водитель перевел на банковскую карту сотрудника ГИБДД. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Волгоградской области, которые также осуществляли оперативное сопровождение расследования уголовного дела.

Бывшему полицейскому грозит до 8 лет лишения свободы.

