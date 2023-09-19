Борьба с коррупцией

Строители трассы под Волгоградом отремонтируют больницу Фишера за 1 миллиард

Борьба с коррупцией 19.09.2023 10:16
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19.09.2023 10:16


Больницу имени Фишера в Волжском капитально отремонтируют почти за 1 миллиард рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, контракт стоимостью 913 708 300 рублей по итогам аукциона подписан с АО «Группа компания «ЕКС». Всего на аукцион было подано две заявки, причем будущий подрядчик капремонта больницы снизил цену всего на 20 рублей. Несмотря на то, что второй участник сделал более значительную скидку на свои услуги, победителем в результате оценки предложений было признано все же акционерное общество.
Подрядчик за обозначенную сумму должен будет капитально отремонтировать помещения с 1 по 9 этажи, кроме третьего, блока АБВ. Срок выполнения работ – не позднее 30 ноября 2024 года.
АО «Группа компаний «ЕКС», напомним, в настоящее время ведет строительство трассы в Среднеахтубинском районе в рамках очередного этапа строительства мостового перехода под Волгоградом. Ранее эта же компания освоила крупные проекты по возведению водопропускных сооружений в Волго-Ахтубинской пойме.
Напомним, реконструкция больницы имени Фишера началась в 2019 году, когда здесь открыли  ЦАОП, первичный сосудистый центр и новую женскую консультацию. В 2020 году был завершен капремонт 4-этажной поликлиники, построена площадка для вертолета санавиации.  В больнице модернизировали приемное отделение, построили въездную эстакаду, поставили более 1000 единиц нового оборудования.
Изначально окончание капремонта медучреждения планировалось к концу 2023 года. 

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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