Подрядчик за обозначенную сумму должен будет капитально отремонтировать помещения с 1 по 9 этажи, кроме третьего, блока АБВ. Срок выполнения работ – не позднее 30 ноября 2024 года.
АО «Группа компаний «ЕКС», напомним, в настоящее время ведет строительство трассы в Среднеахтубинском районе в рамках очередного этапа строительства мостового перехода под Волгоградом. Ранее эта же компания освоила крупные проекты по возведению водопропускных сооружений в Волго-Ахтубинской пойме.
Напомним, реконструкция больницы имени Фишера началась в 2019 году, когда здесь открыли ЦАОП, первичный сосудистый центр и новую женскую консультацию. В 2020 году был завершен капремонт 4-этажной поликлиники, построена площадка для вертолета санавиации. В больнице модернизировали приемное отделение, построили въездную эстакаду, поставили более 1000 единиц нового оборудования.
Изначально окончание капремонта медучреждения планировалось к концу 2023 года.