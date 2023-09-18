Все добровольно: Путин подписал указ о «цифровом паспорте»

Федеральные новости 18.09.2023 21:48
0
18.09.2023 21:48
Президент России Владимир Путин сегодня, 18 сентября, подписал указ о «цифровом паспорте». Как сообщает V102.RU со ссылкой на портал правовой информации, это трехстраничный документ «О предоставлении сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, с использованием информационных технологий».
Теперь российские граждане смогут в некоторых случаях предъявлять цифровое удостоверение с портала «Госуслуг» с использованием мобильного приложения вместо бумажного паспорта. Такие случаи будут определены правительством РФ по согласованию с ФСБ РФ в трехмесячный срок.
- Предоставление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно, - говорится в указе.
Также поясняется, что:
- В целях реализации настоящего Указа в мобильном приложении должны применяться шифровальные (криптографические) средства, предусмотренные частью1 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2022 г. №572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных , о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Совет Госдумы запретил депутатам использовать в работе иномарки18.09.2023 20:48
Федеральные новости 18.09.2023 20:48
В Минздраве РФ высказались о масочном режиме в регионах18.09.2023 08:08
Федеральные новости 18.09.2023 08:08
Правительство РФ могут наделить полномочиями по ограничению цен на топливо14.09.2023 15:11
Федеральные новости 14.09.2023 15:11
Шойгу утвердил список из 26 болезней, с которыми не возьмут по мобилизации13.09.2023 19:28
Федеральные новости 13.09.2023 19:28
Путин высказался о новой волне частичной мобилизации в России12.09.2023 14:13
Федеральные новости 12.09.2023 14:13
Россиян не пустят в Европу с чемоданами, смартфонами и шампунем10.09.2023 10:23
Федеральные новости 10.09.2023 10:23
ЛДПР вышла в Госдуму с требованием заморозить цены на бензин09.09.2023 15:41
Федеральные новости 09.09.2023 15:41
Участники СВО и их дети смогут бесплатно пройти подготовку в вузы07.09.2023 18:09
Федеральные новости 07.09.2023 18:09
Дмитрия Патрушева возмутили цены на солярку07.09.2023 07:41
Федеральные новости 07.09.2023 07:41
В Госдуме РФ назвали фейком приказ Минобороны РФ о мобилизации05.09.2023 16:24
Федеральные новости 05.09.2023 16:24
«Дорогая, я дома»: полиция ищет водителя, сбившего арт-объект в Саратове04.09.2023 16:46
Федеральные новости 04.09.2023 16:46
Правительство РФ выделило 30 миллиардов на повышение зарплаты бюджетникам02.09.2023 18:36
Федеральные новости 02.09.2023 18:36
В МГУ приняли 115 участников СВО и их детей, еще 75 зачислены в Сеченовский31.08.2023 16:21
Федеральные новости 31.08.2023 16:21
Учителей в школах Саратова подготовят к возможным терактам28.08.2023 19:07
Федеральные новости 28.08.2023 19:07
СК РФ подтвердил смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина27.08.2023 14:05
Федеральные новости 27.08.2023 14:05