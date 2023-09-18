Федеральные новости

Все добровольно: Путин подписал указ о «цифровом паспорте»

Федеральные новости 18.09.2023 21:48
0
18.09.2023 21:48


Президент России Владимир Путин сегодня, 18 сентября, подписал указ о «цифровом паспорте». Как сообщает V102.RU со ссылкой на портал правовой информации, это трехстраничный документ «О предоставлении сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, с использованием информационных технологий».  
Теперь российские граждане смогут в некоторых случаях предъявлять цифровое удостоверение с портала «Госуслуг» с использованием мобильного приложения вместо бумажного паспорта. Такие случаи будут определены правительством РФ по согласованию с ФСБ РФ в трехмесячный срок.
- Предоставление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно, - говорится в указе.
Также поясняется, что:
- В целях реализации настоящего Указа в мобильном приложении должны применяться шифровальные (криптографические) средства, предусмотренные частью1 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2022 г. №572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных , о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
18.09.2023 20:48
Федеральные новости 18.09.2023 20:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.09.2023 08:08
Федеральные новости 18.09.2023 08:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.09.2023 15:11
Федеральные новости 14.09.2023 15:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.09.2023 19:28
Федеральные новости 13.09.2023 19:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.09.2023 14:13
Федеральные новости 12.09.2023 14:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.09.2023 10:23
Федеральные новости 10.09.2023 10:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.09.2023 15:41
Федеральные новости 09.09.2023 15:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.09.2023 18:09
Федеральные новости 07.09.2023 18:09
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.09.2023 07:41
Федеральные новости 07.09.2023 07:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.09.2023 16:24
Федеральные новости 05.09.2023 16:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.09.2023 16:46
Федеральные новости 04.09.2023 16:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.09.2023 18:36
Федеральные новости 02.09.2023 18:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.08.2023 16:21
Федеральные новости 31.08.2023 16:21
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.08.2023 19:07
Федеральные новости 28.08.2023 19:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.08.2023 14:05
Федеральные новости 27.08.2023 14:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:10
Под Волгоградом временно закроют железнодорожный переездСмотреть фотографии
21:48
Все добровольно: Путин подписал указ о «цифровом паспорте»Смотреть фотографии
21:07
Волгоградских школьников к юбилею ЦИК ждут выборы в сказочной странеСмотреть фотографии
20:48
Совет Госдумы запретил депутатам использовать в работе иномаркиСмотреть фотографии
20:20
В Волгограде прошел турнир на призы главы «Динамо» Анатолия ГулевскогоСмотреть фотографии
20:03
Урожай лука украли с поля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:49
Электросамокаты спешно и массово сгребают с центральных улиц ВолгоградаСмотреть фотографии
19:11
За смерть женщины и ребенка в ДТП под Волгоградом 20-летний москвич заплатил 5 миллионовСмотреть фотографии
18:26
Главу райкомитета Сергея Петрова будут судить под Волгоградом за взяткуСмотреть фотографии
17:54
Что делать и куда обращаться по долговым счетам от бывшего регоператора «Ситиматик-Волгоград»Смотреть фотографии
16:52
Астраханский завод начал отгрузку дизеля для ВолгоградаСмотреть фотографии
16:47
Две расселенные аварийные двухэтажки снесут в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:39
«За все время не извинился»: в суд ушло дело на водителя «Нивы», сбившего на скорости юного спортсменаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
В «Царицынской опере» торжественно открылся XX-ый юбилейный театральный сезонСмотреть фотографии
15:49
Под Волгоградом чиновника оштрафовали за молчаниеСмотреть фотографии
15:13
Замдиректора и главбух ПТУ в Волгоградской области погорели на булках с мясомСмотреть фотографии
14:41
Депутаты Волгоградской области сменят зал заседанийСмотреть фотографии
13:50
Волгоградец отсудил за навязанный «доп» при покупке китайского кроссовера 218 тыс рублейСмотреть фотографии
13:44
В Волгоградской области 18 сентября отменили особый противопожарный режимСмотреть фотографии
13:09
В Волгограде «оживили» пробежавший 500 тысяч километров троллейбусСмотреть фотографии
12:44
Посетитель паба Beerburg в Камышине под прицелом камер устроил стрельбу по людямСмотреть фотографииCмотреть видео
12:24
В Волгограде за день сгорели два расселенных домаСмотреть фотографии
12:22
Под Волгоградом в скорой помощи умерла 7-месячная малышкаСмотреть фотографии
12:18
Маршрутка №3С попала в ДТП в центре Волгограда: видео столкновенияСмотреть фотографииCмотреть видео
11:21
Котово выделили 632 миллиона рублей для ремонта изношенного водоводаСмотреть фотографии
10:57
«Где солярка?»: в Волгограде продолжают расти цены на бензин при дефиците топливаСмотреть фотографии
10:53
Волгоградец убил друга и лично сообщил о смерти сына родителямСмотреть фотографии
10:42
Водитель грузовика собрал «паровозик» из машин в Волгограде. Двое детей пострадалиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:28
В Котельниково заработал детский футбольный клуб для дошкольниковСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде юный водитель протаранил автомобиль с прицепомСмотреть фотографии
 