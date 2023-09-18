Все добровольно: Путин подписал указ о «цифровом паспорте»





Президент России Владимир Путин сегодня, 18 сентября, подписал указ о «цифровом паспорте». Как сообщает V102.RU со ссылкой на портал правовой информации, это трехстраничный документ «О предоставлении сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, с использованием информационных технологий».

Теперь российские граждане смогут в некоторых случаях предъявлять цифровое удостоверение с портала «Госуслуг» с использованием мобильного приложения вместо бумажного паспорта. Такие случаи будут определены правительством РФ по согласованию с ФСБ РФ в трехмесячный срок.

- Предоставление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно, - говорится в указе.

Также поясняется, что:

- В целях реализации настоящего Указа в мобильном приложении должны применяться шифровальные (криптографические) средства, предусмотренные частью1 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2022 г. №572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных , о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».



