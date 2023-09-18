В городе Камышине Волгоградской области 32-летний местный житель задержан за стрельбу по людям. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в ночь на 17 сентября мужчина отдыхал в местном баре, где между ним и другими посетителями возникла ссора. Разрешить конфликт мужчины решили на улице, в ход пошло и оружие.





– Установлено, что причиной конфликта между посетителями заведения стала малозначительная словесная ссора, возникшая на бытовой почве внутри бара. Камышанин произвел по потерпевшим 6 выстрелов из зарегистрированного травматического пистолета МР-79-9ТМ, калибра 9 мм. Дознавателями Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ, – умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, – сообщили информагентству в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как стало известно «Высоте 102», ночные приключения случились гастропаба Beerburg на ул. Гражданской в Камышине. В результате стрельбы легкие ранения получили трое мужчин в возрасте 30-ти, 33-х и 34 лет. У камышан диагностированы рваные раны и не проникающие огнестрельные ранения различных частей тела.

– Оружие изъято. Проводится расследование, – уточняют в главке волгоградского ГУ МВД.

По информации жителей Камышина, поводом для выяснения отношений стал тот факт, что мужчины не разошлись в тесном помещении и один из них задел плечом другого.











