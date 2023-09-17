Спорт

«Парни, мы в экстазе!»: «Ротор» в Волгограде разнес «Велес» - 4:2

Спорт 17.09.2023 19:53
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17.09.2023 19:53


Волгоградский «Ротор» одержал сегодня, 17 сентября, феерическую победу на домашнем поле в матче с «Велесом» из Москвы в рамках очередного тура первенства Второй лиги. Как сообщает V102.RU, на матч пришли 13526  зрителей, которые вместе с командой пережили и неприятные моменты, и бурно разделили удачи и восторг от игры сине-голубых. В плане эмоций, по реакции болельщиков, это был лучший матч «Ротора» не только в этом сезоне, но и, наверное, в последние годы.

А один такой неприятный момент случился на первых минутах . Соперники быстро забили гол в ворота волгоградцев, но, к счастью, он не был засчитан из-за офсайда. К сожалению, радость болельщиков была недолгой. На 10-й минуте игрок Геворк Саркисян ворвался в штрафную и оформил красивый гол с края, попав в верхний угол. Вадиму Аверкиеву в прыжке не удалось  достать мяч,  и гости вышли вперед.

Однако, если первые минуты  прошли с небольшим преимуществом московского клуба, то и «Ротор» не сидел в обороне и пытался найти свою игру. И у волгоградцев  это получилось. Уже на 15-й минуте хозяева со своей половины поля разыграли атаку. Последовал дальний вынос мяча в исполнении Даниила Арсентьева, после которого новичок «Ротора» Михаил Агеев устремился к воротам. Переиграв Даниила Петрунина и оставшись один на один с Тимуром Акмурзиным, форвард технично и точно уложил мяч в сетку.

«Велес» не сдался, пытался ответить своим голом, но их попытки оказались недостаточно эффективными. К тому же «Ротор» уже явно перехватывал инициативу – подопечные Сергея Попкова активно боролись за игровой снаряд, не боялись вступать в единоборства и было видно, что коллектив настроен на большее. И это привело к новому успеху. На 33-й минуте Данил Пелих начал комбинацию на половине гостей, отдал передачу Филиппу Дворецкову, который прострелил с правого фланга в центр штрафной, где находился Даниил Арсентьев. А он уже точно переправил мяч в ворота  и вывел свою команду вперед.

Концовка первой половины  осталась уже твердо за «Ротором». Они были гораздо ближе к третьему голу, чем гости – ко второму. Сине-голубыми был вполне доволен их главный тренер , который излучал спокойствие и уверенность, а вот наставнику «Велеса» Евгению Бушманову с трудом удавалось держать себя в руках. Быстрая замена, которую он сделал после второго пропущенного гола, доказывала, что он явно не доволен своими действиями своих игроков.

В начале второго тайма маятник  игры снова качнулся в сторону гостей. Хозяева пропустили уже на 50-й минуте из-за ошибки в обороне. Игрок «Велеса» практически в упор расстрелял голкипера, и этот гол стал своеобразным триггером матча, изменившим в корне его ход. Сине-голубые как-будто обрели новое дыхание и завелись в хорошем смысле этого слова, понимая, что надо забивать и побеждать.

Усилия волгоградцев быстро увенчались успехом – на 55-й минуте Рамазан Гаджимурадов получил дальнюю передачу от партнера и влетел в штрафную на скорости электрички, мастерски исполнив свой момент и забив третий гол.

Какое-то время соперники нервировали друг друга острыми моментами, но на стороне «Ротора» было такое яростное желание забить еще, что удача выбрала именно их. А четвертый гол в ворота «Велеса» был настолько фантастическим, что от переизбытка чувств сей прекрасный момент еле вынесли ошалевшие от увиденного болельщики.

И на этот раз героем оказался Рамазан Гаджимурадов.  Завладев мячом, футболист помчался к чужим воротам, но после отскока игровой снаряд собрался было улететь за за линию, к которой как раз подбежал футболист соперника. Рамазан в отчаянной борьбе умудрился выгрызть мяч  буквально с кромки поля, совершив какой-то нереальный финт, и к тому же затем отправить его в ворота гостей. В этот момент даже  самые неэмоциональные болельщики едва не сошли с ума – от трибун просто летели искры!

После гола у «Велеса», несмотря на их попытки исправить ситуацию, просто не осталось шансов. В плане психологического преимущества «Ротор» для них так и остался недосягаемым до конца встречи. Волгоградцы как-будто почувствовали «запах крови» и явно не хотели останавливаться на достигнутом, намереваясь  оформить пятый гол. И, хотя его не случилось, можно было сказать, что хозяева отдали в этом поединке все, одержав волевую, фантастическую  победу. Одновременно сегодняшняя виктория стала для подопечных Сергея Попкова второй подряд и первой домашней в нынешнем чемпионате. После успеха сине-голубые набрали 14 очков и занимают шестую позицию в турнирной таблице. 

Болельщики, будь у них такая возможность,  готовы были задушить в своих объятьях Рамазана Гаджимурадова, который выложился на сто и тяжело уходил с поля после замены, благодаря зрителей аплодисментами. Поклонники тут же ответили ему громогласным – «Молодец!», персонально выразив уважение и восхищение игрой футболиста.

Фанаты еще долго не могли отойти от зрелища на Волгоград Арене и выплеснули свои эмоции уже за пределами стадиона, скандируя свои фирменные речевки. Некоторым особо впечатлительным сегодня явно придется засыпать с успокоительным. Но это того стоит.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

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