Подвели подрядчики: в Волгограде снова забуксовал ремонт Дворца спорта

Ранее, напомним, сроки проведения капремонта секторов Дворца спорта сорвало ФГУП ГСУ ФСИН России. Учреждение начало капитальный ремонт в 2019 году, однако ни один из пяти контрактов на общую сумму около 100 миллионов рублей вовремя исполнен не был.
Подрядчику также предъявили штрафные санкции в размере около 2 миллионов рублей.
Между тем, в комитете строительства Волгоградской области заявили, что поэтапная модернизация Дворца спорта продолжается.
- Завершен капремонт административно-бытового корпуса. Одновременно с этим продолжается подготовка проектно-сметной документации для реконструкции зрелищной части здания – она проходит госэкспертизу. В ходе работ по проектированию подрядная организация не в полной мере выполнила условия госконтракта – в настоящее время идет претензионная работа, подрядчику направлено требование об уплате пени, - говорится в ответе на редакционный запрос.
Напомним, власти региона еще в 2018 году заявили о намерении привести в порядок обветшавшее здание Дворца спорта и сделать его центром для занятий спортом и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, в том числе с обустройством ледовой арены.
Фото V102.RU