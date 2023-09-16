Борьба с коррупцией

Подвели подрядчики: в Волгограде снова забуксовал ремонт Дворца спорта

Борьба с коррупцией 16.09.2023 12:43
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16.09.2023 12:43


В Волгограде снова затормозился  процесс реконструкции Дворца спорта. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, подрядчик – ООО «Архидон» - не подготовил вовремя проект работ по обустройству спортивно-зрелищной части объекта.
Компания, выигравшая аукцион в мае 2021 года, должна была за 16,8 миллиона рублей выполнить  проект реконструкции к октябрю 2022 года. Однако до сих пор этот процесс не завершен. Управление капитального строительства Волгоградской области выставило к подрядчику уже несколько финансовых претензий с требованием уплаты пени почти на 1 миллион рублей.
Ранее, напомним,  сроки проведения капремонта секторов Дворца спорта сорвало ФГУП ГСУ ФСИН России. Учреждение начало капитальный ремонт в 2019 году, однако ни один из пяти контрактов на общую сумму около 100 миллионов рублей вовремя  исполнен не был.
Подрядчику также предъявили штрафные санкции в размере около 2 миллионов рублей.
Между тем, в комитете строительства Волгоградской области заявили, что поэтапная модернизация Дворца спорта продолжается.
- Завершен капремонт административно-бытового корпуса. Одновременно с этим продолжается подготовка проектно-сметной документации для реконструкции зрелищной части здания – она проходит госэкспертизу. В ходе работ по проектированию подрядная организация не в полной мере выполнила условия госконтракта – в настоящее время идет претензионная работа, подрядчику направлено требование об уплате пени, - говорится в ответе на редакционный запрос.
Напомним, власти региона еще в 2018 году заявили о намерении привести в порядок обветшавшее здание Дворца спорта и сделать его центром для занятий спортом и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, в том числе с обустройством ледовой арены.
Фото V102.RU

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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