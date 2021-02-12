Расследования

Строители Дворца подвели власти Волгоградской области

Расследования 12.02.2021 12:01
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12.02.2021 12:01


Подрядчик реконструкции Дворца спорта - ФГУП ГСУ ФСИН России - сорвал сроки проведения капитального ремонта здания, начатого в 2019 году по поручению губернатора. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, ни один из пяти контрактов на общую сумму около 100 миллионов рублей не исполнен. 
Пять контрактов ГКУ «Управление капитального строительства Волгоградской области» заключило в течение 2019 года с ФГУП ГСУ ФСИН России на бесконкурсной основе. Тогда заказчик обосновал метод заключения контракта с единственным поставщиком необходимостью скорейшего начала и окончания работ. Также среди аргументов, зафиксированных в документах, прилагаемых к извещению, упоминалась следующая формулировка: «…В связи с перечнем поручений губернатора Волгоградской области от 04.10.2018 года №14-15/12318». Доверили столь ответственное дело серьезной структуре - ФГУП ГСУ ФСИН России. Строители рьяно взялись за дело, но по какой-то причине это дело до конца так и не довели.

В частности, строители должны были провести ремонт административно-бытового корпуса, чердачных помещений и кровли, подвала, наладить электроснабжение, связь, автоматическую пожарную сигнализацию, установить системы оповещения и управления эвакуации людей. Подрядчик взял обязательства и по обустройству отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. По некоторым контрактам работы должны были быть закончены еще в конце 2019 года. Однако до сих пор это так и не произошло.
В администрации Волгоградской области на редакционный запрос ИА «Высота 102» пояснили, что заказчик ремонта объекта – ГКУ «Управление капитального строительства» - инициировал меры гражданской ответственности к подрядчику «ввиду низкой эффективности производства работ и неудовлетворительной динамики выполнения капитального ремонта». В частности, по решению арбитражного суда Волгоградской области с ФГУП ГСУ ФСИН России взыскано уже около 1 миллиона рублей в качестве пени за просрочку исполнения контракта. Также подрядчику направлены претензии по уплате пени еще примерно на такую же сумму. 
При этом в администрации Волгоградской области оставили без ответа вопрос редакции ИА «Высота 102», рассматривает ли ГКУ «УКС» возможность отказа от заключения с данным предприятием контрактов на бесконкурсной основе, учитывая срыв структурой УФСИН строительства и других социальных объектов. В частности, в 2019 году, когда ГКУ «УКС» выбрало ФГУП ГСУ ФСИН в качестве единственного поставщика по нескольким контрактам по ремонту Дворца спорта, уже в это время данная структура «заваливала» строительство нескольких ФАПов в Волгоградской области, в частности, в селе Ежовка Киквидзенского района. В результате фельдшерско-акушерский пункт в этом населенном пункте после расторжения контракта с ФГУП достраивала уже другая компания. 

Между тем, задачи по капитальному ремонту Дворца спорта и возвращению этого объекта в сферу детско-юношеского спорта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ставил еще в 2018 году после передачи объекта из собственности Волгоградского облсовпрофа на баланс региона из-за невозможности профсоюзов содержать дорогостоящий объект. В последние годы Дворец спорта находился в полуразрушенном состоянии и явно нуждался в хорошем хозяине. Несколько лет назад здание даже опечатывали судебные приставы после выявленных нарушений пожарной безопасности.  
Однако реконструкция Дворца спорта явно затягивается. 

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