Появились фото с места происшествия с самолетом под Волгоградом

Расследования 15.09.2023 22:53
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15.09.2023 22:53
Следователи волгоградского отдела Западного межрегионального следственного управления на транспорте проводят проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в следственном управлении, авиационное происшествие произошло в Новоаннинском районе вечером 15 сентября.
- В районе 1 км, южнее х. Краснокоротковского Новоаннинского района Волгоградской области, произошла жесткая посадка легкомоторного самолета Вираж В-1 RA-0256A, в результате которой травмирован пилот 1961 г.р. Мужчина доставлен в лечебное учреждение, - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что жесткую посадку совершил самолет Ан-2.
По факту случившегося проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, причины произошедшего.
Как ранее сообщало информагентство, по предварительной информации, у самолета заглох двигатель. Известно, что частный самолет был нанят для опрыскивания полей и является частным.
В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что пилот самолета госпитализирован в травматологическое отделение Михайловской ЦРБ. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, стабильное.
Фото: Западное МСУТ СК России
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