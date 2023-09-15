Появились фото с места происшествия с самолетом под Волгоградом





Следователи волгоградского отдела Западного межрегионального следственного управления на транспорте проводят проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в следственном управлении, авиационное происшествие произошло в Новоаннинском районе вечером 15 сентября.





- В районе 1 км, южнее х. Краснокоротковского Новоаннинского района Волгоградской области, произошла жесткая посадка легкомоторного самолета Вираж В-1 RA-0256A, в результате которой травмирован пилот 1961 г.р. Мужчина доставлен в лечебное учреждение, - сообщили в ведомстве.





По факту случившегося проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, причины произошедшего.

Как ранее сообщало информагентство, по предварительной информации, у самолета заглох двигатель. Известно, что частный самолет был нанят для опрыскивания полей и является частным.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что пилот самолета госпитализирован в травматологическое отделение Михайловской ЦРБ. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, стабильное.

Фото: Западное МСУТ СК России



