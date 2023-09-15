В прошлом сезоне «Динамо-Синара» и «Лада» встречались друг с другом четыре раза. Трижды викторию одерживали тольяттинские гандболистки, а одна игра завершилась вничью. В том же розыгрыше Суперлиги «Лада» заняла четвертое место. Нынешний же чемпионат для них начался также успешно, как и для «Синары». В первой встрече подопечные Дмитрия Тихона в Ижевске оказались сильнее местного «Университета» - 38:13. Во втором туре «Лада» при родных трибунах одолела «Ставрополье» - 24:22.
Капитан «Динамо-Синары» Елизавета Дудкина в эксклюзивном интервью сайту V102.RU поделилась впечатлениями о двух прошедших матчах и рассказала о настрое команды на предстоящую игру.
- За счёт чего удалось так удачно стартовать и одержать две победы на старте?
- В первую очередь, мы заложили хороший фундамент летом на сборах. Сейчас находимся в хорошей физической форме. Во-вторых, большую роль играет и желание всех игроков побеждать. У нас есть определённые задачи и цели, которые планируем реализовать. Однако знаем, что довольствоваться малым нельзя. Ещё предстоит много работы.
- Согласна с мнением, что коллектив, набрав опыта в предыдущих сезонах и с приходом новичков, стал сильнее сейчас? Амбиции растут?
- Так как у нас рано омолодился основной состав и мы уже четвертый сезон играем в Суперлиге, то нам, конечно, пошло это на пользу. Мы получали достаточное количество игрового времени. Поэтому удалось набраться опыта. Также в новом сезоне к нам присоединились матерые игроки. На данный период времени состав выглядит уже по-другому (если сравнивать с прошлыми сезонами).
- Вы в прошлом сезоне играли уже в ФОК «Молодежный». Насколько отличается атмосфера в СГЗ «Динамо» и на той арене в плане поддержки трибун? Нет ли небольшого разочарования, что приходится временно покинуть свой родной зал? Разное ли покрытие на данных двух площадках?
- Атмосфера зала не сильно отличается, так как наши болельщики приезжают в ФОК «Молодёжный» и переживают за нас также. Конечно, в родном «Динамо» играть приятнее. Там наш дом! Но благодаря поддержке трибун в зале в Кировском мы ощущаем себя как в «Динамо». Совсем недавно в ФОК «Молодёжный» поменяли покрытие. Сейчас сильной разницы не замечаем. До этого было тяжело адаптироваться.
- Что скажешь о «Ладе»?
- «Лада» - сильный соперник. Ведь команда неоднократно была в призерах. Думаю, будет очень интересный матч. Всех ждём!