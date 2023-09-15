Спорт

Капитан «Динамо-Синары» Елизавета Дудкина раскрыла секрет удачного старта в Суперлиге

Спорт 15.09.2023 20:48
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15.09.2023 20:48


Гандболистки «Динамо - Синары» завтра, 16 сентября,  в 14-00 ч. проведут домашнюю встречу в очередном туре Суперлиги. Соперником команды Олега Кулешова станет тольяттинская «Лада». Игра пройдёт в ФОК «Молодежный» в Кировском районе, вход свободный, сообщает V102.RU.
Бело-голубые удачно выступают на старте сезона и имеют стопроцентный  показатель побед. После успеха в первом матче в СГЗ «Динамо» против краснодарской «Кубани» со счетом 28:25 волгоградки на выезде одолели звенигородскую «Звезду» - 29:28. Поединок в Подмосковье получился захватывающим и интригующим, а исход противостояния решил победный бросок Екатерины Долматовой на последних секундах.
В прошлом сезоне  «Динамо-Синара» и «Лада» встречались друг с другом четыре раза. Трижды викторию одерживали тольяттинские гандболистки, а одна игра завершилась вничью. В том же розыгрыше Суперлиги «Лада» заняла четвертое место. Нынешний же чемпионат для них начался также успешно, как и для «Синары». В первой встрече подопечные Дмитрия Тихона в Ижевске оказались сильнее местного «Университета» - 38:13. Во втором туре «Лада»  при родных трибунах одолела «Ставрополье» - 24:22.
Капитан «Динамо-Синары» Елизавета Дудкина в эксклюзивном интервью сайту V102.RU поделилась впечатлениями о двух прошедших матчах и  рассказала о настрое команды на предстоящую игру.
- За счёт чего удалось так удачно стартовать и одержать две победы на старте?
- В первую очередь, мы заложили хороший фундамент летом на сборах. Сейчас  находимся в хорошей физической форме. Во-вторых, большую роль играет и желание всех игроков побеждать. У нас есть определённые задачи и цели, которые  планируем реализовать. Однако знаем, что довольствоваться малым нельзя. Ещё предстоит много работы.
- Согласна с мнением, что коллектив, набрав опыта в предыдущих сезонах и с приходом новичков, стал сильнее сейчас? Амбиции растут?  
- Так как у нас рано омолодился основной состав и мы уже четвертый сезон играем в Суперлиге, то нам, конечно, пошло это на пользу. Мы получали достаточное количество игрового времени. Поэтому удалось набраться опыта. Также в новом сезоне к нам присоединились матерые игроки.  На данный период времени состав выглядит уже по-другому (если сравнивать с прошлыми сезонами).
- Вы в прошлом сезоне играли уже в ФОК «Молодежный». Насколько отличается атмосфера в СГЗ «Динамо» и на той арене в плане поддержки трибун? Нет ли небольшого разочарования, что приходится временно покинуть свой родной зал? Разное ли покрытие  на данных двух площадках?
- Атмосфера зала не сильно отличается, так как наши болельщики приезжают  в ФОК «Молодёжный» и переживают за нас также. Конечно, в родном «Динамо» играть приятнее. Там наш дом! Но благодаря поддержке трибун в зале в Кировском мы ощущаем себя как в «Динамо». Совсем недавно в ФОК «Молодёжный» поменяли покрытие. Сейчас сильной разницы не замечаем. До этого было тяжело адаптироваться.
- Что скажешь о «Ладе»?
- «Лада» - сильный соперник. Ведь команда неоднократно была в призерах. Думаю, будет очень интересный матч. Всех ждём!
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото "Динамо-Синара" VK.com


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