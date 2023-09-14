Расследования

Задержанным УФСБ преступникам вынесли суровый приговор в Волгограде

Расследования 14.09.2023 14:25
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14.09.2023 14:25


В Волгограде областной суд утвердил приговор в отношении двоих местных жителей, которые были задержаны оперативниками регионального управления ФСБ России за пересылку наркотиков в крупном размере. Ранее, сообщает ИА «Высота 102», наказание за преступление озвучил мужчинам Ворошиловский районный суд, однако, не согласившись с приговором, волгоградцы обжаловали его. 

– В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что местные жители через сервис доставки грузов и документов осуществили в регион транспортировку мефедрона общей массой 0,099 кг., – сообщили «Высоте 102» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. 

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК России в отношении задержанных – Манько Антона и Алякина Арсения – было возбуждено сотрудниками следственного отдела по Ворошиловскому району СУ СК России по Волгоградской области. 

– Ворошиловским районным судом Манько был приговорен к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима, Алякин – к 7 годам  колонии строго режима. Не согласившись с приговором Ворошиловского суда, они обжаловали его в Волгоградском областном суде, – сообщают в управлении ФСБ России по Волгоградской области. – Апелляционным постановлением приговор первой инстанции  оставлен без изменений.

Приговор вступил в законную силу. 

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