Задержанным УФСБ преступникам вынесли суровый приговор в Волгограде





В Волгограде областной суд утвердил приговор в отношении двоих местных жителей, которые были задержаны оперативниками регионального управления ФСБ России за пересылку наркотиков в крупном размере. Ранее, сообщает ИА «Высота 102», наказание за преступление озвучил мужчинам Ворошиловский районный суд, однако, не согласившись с приговором, волгоградцы обжаловали его.

– В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что местные жители через сервис доставки грузов и документов осуществили в регион транспортировку мефедрона общей массой 0,099 кг., – сообщили «Высоте 102» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК России в отношении задержанных – Манько Антона и Алякина Арсения – было возбуждено сотрудниками следственного отдела по Ворошиловскому району СУ СК России по Волгоградской области.

– Ворошиловским районным судом Манько был приговорен к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима, Алякин – к 7 годам колонии строго режима. Не согласившись с приговором Ворошиловского суда, они обжаловали его в Волгоградском областном суде, – сообщают в управлении ФСБ России по Волгоградской области. – Апелляционным постановлением приговор первой инстанции оставлен без изменений.

Приговор вступил в законную силу.