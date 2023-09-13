Очевидцы сняли на видео падающий СУ-24 в Волгоградской области

Происшествия 13.09.2023 08:06
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13.09.2023 08:06
Очевидцы сняли на видео, предположительно, падающий самолет в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, страшные кадры появились в телеграм-каналах. Видно, как СУ-24 неумолимо приближается к земле, оставляя за собой черный дым.Напомним, СУ-24 разбился во время учебно-тренировочного полета и упал в безлюдной местности в 5 км от хутора Ложки Калачевского района. В Минобороны РФ заверили, что в самолете не было боекомплекта. Официальных данных о судьбе пилотов нет до сих пор.
Названы имена пилотов разбившегося под Волгоградом СУ-2413.09.2023 11:01
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