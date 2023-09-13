Спорт

«Ротор» в Волгограде сразится с «Легионом» на этапе Кубка России

Спорт 13.09.2023 08:37
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13.09.2023 08:37



Волгоградский «Ротор» сегодня, 13 сентября, примет на своем поле «Легион» из Махачкалы в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России, сообщает V102.RU.
 
Перед командой Сергея Попкова стоит задача пройти как можно дальше в  нынешнем розыгрыше турнира. На прошлой стадии волгоградцы оказались сильнее «Астрахани» в выездной встрече - 1:0. Единственный  мяч забил Кирилл Родионов. Дагестанский клуб, в свою очередь, дома переиграл «Победу» из Хасавюрта с аналогичным счётом. Отличился Марат Абулашев. 
 
«Легион» на данный момент выступает во Второй лиге группы Б, где идет в группе лидеров после восьми туров. На счету подопечных  Ахмада Магомедкамилова четыре победы, три ничейных исхода и одно поражение.
 
В прошлом сезоне «Ротор» и «Легион» играли в одном чемпионате второй лиги. Оба поединка остались за сине-голубыми. В первом круге волгоградская команда разгромила гостей 5:1. Второй матч, который формально был для «Ротора» выездным, но из-за проблем  махачкалинцев со стадионом у себя дома прошёл на Волгоград Арене. Игра завершилась со счётом 2:0. Отметим, что за «Легион» сейчас выступает защитник Тургай Мохбалиев, являющийся воспитанником волгоградского футбола. Также ранее он входил в коллектив  с берегов Волги.
 
«Ротор» перед кубковым противостоянием усилил проблемную позицию нападающего в связи с уходом Ризвана Умарова и серьезной травмой Рашида Магомедова, экс-игрока «Легиона». Клуб из Волгограда оформил трансфер 23-летнего футболиста Михаила Агеева, который является уроженцем Волжского. Последним клубом новобранца был «Урал» из Екатеринбурга. Агеев также был членом юношеских  сборных России различных возрастов. Не исключено, что Михаил дебютирует за свой новый коллектив уже в сегодняшнем матче.
 
Встреча «Ротор» - «Легион» состоится сегодня, 13 сентября. Начало в 17-00. Также будет организована прямая трансляция поединка по федеральному каналу «Матч ТВ».  
 
Фото Ротор VK.com
 

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