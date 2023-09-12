Расследования

Серийного грабителя осудили за нападения на женщин в Волгоградской и Астраханской областях

Расследования 12.09.2023 20:09
0
12.09.2023 20:09


Волжский городской суд в Волгоградской области приговорил к 10 годам колонии особого режима 30-летнего ранее судимого жителя соседней Астраханской области, передает V102.RU.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, подсудимого признали виновным в грабеже с применением насилия, краже с проникновением в жилище и разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия. Фигурант уголовного дела ранее был судим и, как установлено следствием и судом, серию нападений на женщин он совершил после освобождения из мест лишения свободы.
Освободился рецидивист в начале 2022 года, а уже в августе снова пошел на преступление. Всего за месяц на территории Волгоградской и Астраханской областей он совершил серию краж, грабежей и разбойных нападений на женщин.
Одну из своих жертв он ограбил в дачном доме. Проникнув в жилище, он под угрозой ножа похитил у хозяйки ювелирные изделия и сотовый телефон стоимостью около 100 тысяч рублей. Всего от рецидивиста пострадали 8 женщин. Нанесенный им ущерб оценивается в полмиллиона рублей.
Вину подсудимый полностью признал.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Фото: прокуратура Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
12.09.2023 15:54
Расследования 12.09.2023 15:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2023 15:21
Расследования 12.09.2023 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2023 14:35
Расследования 12.09.2023 14:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.09.2023 18:56
Расследования 11.09.2023 18:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.09.2023 18:10
Расследования 11.09.2023 18:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.09.2023 14:45
Расследования 11.09.2023 14:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.09.2023 11:02
Расследования 11.09.2023 11:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2023 15:47
Расследования 08.09.2023 15:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2023 13:05
Расследования 08.09.2023 13:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2023 21:25
Расследования 07.09.2023 21:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2023 10:53
Расследования 07.09.2023 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2023 20:58
Расследования 06.09.2023 20:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2023 15:37
Расследования 06.09.2023 15:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2023 14:42
Расследования 06.09.2023 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2023 11:53
Расследования 06.09.2023 11:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:12
Массовое ДТП со странным водителем попало на видео в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:38
Минобороны РФ подтвердило падение Су-24 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:12
Су-24 потерпел крушение в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:09
Серийного грабителя осудили за нападения на женщин в Волгоградской и Астраханской областяхСмотреть фотографии
19:38
Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:07
«Достали и мертвых»: лишенный статуса регоператора «Ситиматик-Волгоград» потребовал долг за вывоз мусора с покойникаСмотреть фотографии
17:59
В Волгограде на 500 тысяч оштрафовали компанию за директора-взяточникаСмотреть фотографии
17:07
Родственникам 12 волгоградцев передали ордена МужестваСмотреть фотографии
16:52
Шесть неизвестных фактов о внутренней «кухне» мобильного оператораСмотреть фотографии
16:41
В Волгоградской области ремонтируют переданную в федеральную собственность дорогу на СамаруСмотреть фотографии
16:13
«Ждали 4 часа»: жители села Волгоградской области караулят почтальонов в очередяхСмотреть фотографииCмотреть видео
15:54
Три квартиры и часть крыши сгорели в ЖК «Бейкер Стрит» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:21
СК раскрыл тайну человеческих костей с берега реки под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:07
Пожар в ЖК «Бейкер Стрит» локализовали через два часаСмотреть фотографии
14:47
Труппе волгоградского НЭТа представили нового главного режиссераСмотреть фотографии
14:35
Под Волгоградом задержали мужчину, пропившего качели из горсадаСмотреть фотографии
14:13
Путин высказался о новой волне частичной мобилизации в РоссииСмотреть фотографии
13:54
Опубликовано видео тушения пожара в ЖК «Бейкер Стрит»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:09
Полицейские отговаривают волгоградцев голосовать по ссылке за ЛенуСмотреть фотографии
13:09
От жителей Волгограда ждут идей о будущем облике СарпинскогоСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде вспыхнул пожар в доме жилого комплекса «Бейкер Стрит»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Путин назвал регулируемой ситуацию с топливом в РоссииСмотреть фотографии
11:47
Перекресток в центре Волгограда встал из-за потухших светофоровСмотреть фотографии
11:06
Члену УИК в Волгограде незаконно отказали в доступе к списку избирателейСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде грузовик распорол топливный бак, подбив возле АЗС легковушкуСмотреть фотографии
10:20
Машины и лодки оказались в кювете после массового ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:08
«Идем по плану»: в Волгограде преображенную «Победу» сдадут в конце октябряСмотреть фотографии
10:07
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила топ-10 лучших доходных карт – Банки.руСмотреть фотографии
09:54
Глава поселения Алексей Порублев напал на полицейского на выборах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:33
Под Волгоградом уничтожат 26 тысяч пачек «пиратских» сигаретСмотреть фотографии
 