Расследования 12.09.2023 20:09
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12.09.2023 20:09
Волжский городской суд в Волгоградской области приговорил к 10 годам колонии особого режима 30-летнего ранее судимого жителя соседней Астраханской области, передает V102.RU.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, подсудимого признали виновным в грабеже с применением насилия, краже с проникновением в жилище и разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия. Фигурант уголовного дела ранее был судим и, как установлено следствием и судом, серию нападений на женщин он совершил после освобождения из мест лишения свободы.
Освободился рецидивист в начале 2022 года, а уже в августе снова пошел на преступление. Всего за месяц на территории Волгоградской и Астраханской областей он совершил серию краж, грабежей и разбойных нападений на женщин.
Одну из своих жертв он ограбил в дачном доме. Проникнув в жилище, он под угрозой ножа похитил у хозяйки ювелирные изделия и сотовый телефон стоимостью около 100 тысяч рублей. Всего от рецидивиста пострадали 8 женщин. Нанесенный им ущерб оценивается в полмиллиона рублей.
Вину подсудимый полностью признал.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Фото: прокуратура Волгоградской области
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