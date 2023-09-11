Суд в Волгограде рассмотрел дело о трусливом злодее и бойкой девочке с корзинкой





В Волгограде 8-летняя девочка в одиночку смогла отбиться от грабителя в подъезде дома на Спартановке. Как сообщает ИА «Высота 102», приметив ребенка с корзинкой, ранее не раз судимый 45-летний мужчина набросился на нее, однако, встретив сопротивление, предпочел бежать с места преступления, но вскоре был задержан. Сегодня, 11 сентября, Тракторозаводский районный суд вынес приговор злодею.

– В июле примерно в 20.50 Шишкин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в микрорайоне Спартановка, заметил малолетнюю девочку с корзинкой, направлявшуюся в подъезд многоквартирного дома. Реализуя возникший у него умысел, направленный на совершение грабежа, Шишкин проследовал за девочкой и на лестничной клетке первого этажа, закрыв рукой рот малолетней, удерживал ее плечи и попытался похитить имущество из корзины, а также проверил содержимое карманов одежды малолетней потерпевшей, – рассказали ИА «Высота 102» в Тракторозаводском суде. – Однако довести свой преступный умысел до конца Шишкин не смог, поскольку потерпевшая оказала активное сопротивление, наносила ему удары ногами и громко звала на помощь, ввиду чего Шишкин, испугавшись задержания, с места совершения преступления скрылся.

Фраппированный бойким ребенком рецидивист признался во всем на суде и получил 4 года колонии строгого режима по ч.3 ст.30, п. «г» ч. 2 ст. 161, ст.70.

Уточняется, что приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.