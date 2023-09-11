При подсчете голосов на выборах в Волгограде наблюдатель получил сотрясение

В Волгограде помощь медиков потребовалась помощнику кандидата в депутаты Волгоградской городской думы Владимира Никоненко, присутствовавшему при подсчете голосов на избирательном участке в Краснооктябрьском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», упав с высоты собственного роста, мужчина получил травму головы и был доставлен скорой помощью в больницу.

Так, по информации, ставшей известной «Высоте 102», инцидент произошел на избирательном участке в школе №34, расположенной на проспекте Ленина, 69, около десяти вечера. Одним из участников конфликта стал достаточно известный в Волгограде общественник и кандидат на депутатское кресло Серго Нарсия. Имя второго мужчины, предположительно, – Кочетов Вадим. Последний присутствовал спортзале в качестве наблюдателя.

В Интернете сегодня, 11 сентября, появилась видеозапись потасовки. На видеокадрах видно, как Вадим Кочетов на протяжении двух часов мешает Серго Нарсии вести видеозапись в спортивном зале, где в это время велся подсчет голосов. Кочетов становился перед камерой и всячески старался заслонить стол, на котором раскладывали бюллетени. Тогда Серго запрыгнул на скамейку, чтобы продолжить процесс видеосъемки. Его оппонент также пытался повторить этот трюк, но в какой-то момент оказался на полу.

На место происшествия, сообщает «Высота 102», сразу же вызвали полицию, однако скорую помощь длительное время никто не вызывал. Нарсия требовал это сделать от членов УИК, те, в свою очередь, перекладывали ответственность на кандидата. В итоге на полу пострадавший провел около 30 минут.

По сведениям экстренных служб, Вадим Кочетов был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга». Состояние мужчины на сегодняшний день ИА «Высота 102» уточняет в облздраве. Редакционный запрос с просьбой прояснить ситуацию направлен также в облизбирком.

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