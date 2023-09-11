«Их чуть ли не в мешках выбрасывают»: в Котово спасли собаку с пластиковой бутылкой на голове

В Котово двухдневная операция по спасению собаки с пластиковой бутылкой на голове закончилась хеппи-эндом. Как рассказали V102.RU котовчане, люди заметили охотничью собаку, голова которой оказалась закованной в часть обрезанной пятилитровой емкости. Ситуация усугублялась тем, что животное не подпускало к себе людей, пытавшихся ей помочь.



Неравнодушные котовчане организовали целую спасательную операцию, чтобы вызволить собаку из плена.

– Мы нашли машину, собрались шесть человек, в том числе 12-летний ребенок, – рассказала одна из организаторов спасательной операции Евгения. – Собаку удалось загнать в тупик и мальчик снял с нее этот пластик. Она оказалась неагрессивной, просто очень напуганной.

Животное было очень изможденным, его покормили хлебом, который оказался у спасателей.





Котовчане могут лишь предположить, как на голове у собаки оказалась пластиковая бутылка.

– Скорее всего, это получилось нечаянно, наверное, кто-то пытался ее напоить, вероятно, вода была только на дне и, пытаясь ее достать, она и оказалась в капкане, – говорит Евгения. - Причем бутылка очень плотно сидела, там совсем было маленькое пространство для поступления кислорода. Еще немного – и собака бы просто задохнулась.



Но после того, как бродяжку отпустили, одна из жительниц села Моисеево изъявила желание забрать собаку и откормить.



– По ее словам, в Моисеевском часто бросают собак, в том числе охотничьих, чуть ли не в мешках, – рассказала Евгения. – Теперь у нас новая задача – снова ее поймать и отвезти к той женщине. Для этого тоже нужны добровольцы и транспорт. Может, откликнутся волонтеры, которые помогут ее отловить. Будем рады любой помощи.

Для тех, кто может помочь неравнодушным котовчанам, просьба обращаться по телефону: 8-902-090-87-11, Евгения.

Фото: группа Котово говорит / VK.com