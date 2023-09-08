Происшествия

В Волгограде 9-летний мальчик на спор прыгнул с высоты третьего этажа: видео

Происшествия 08.09.2023 10:00
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08.09.2023 10:00


В Ворошиловском районе Волгограда с высоты третьего этажа упал 9-летний мальчик. Как стало известно V102.RU от собственного источника в экстренных службах, ребенок получил множественные переломы. Сам момент падения попал на видео. 



Судя по кадрам, 9-летний мальчик вместе с друзьями залез на недостроенное здание, где на спор прыгнул с высоты третьего этажа. Его пытались остановить, но ребенок перелез через ограждение и сорвался вниз.

В комитете здравоохранения Волгоградской области информагентству пояснили, что пострадавшего доставили в больницу № 7 Волгограда. 

— Ребенок поступил в детское отделение травматологии и ортопедии 2 сентября около 15.00. На сегодняшний день состояние пациента стабильное, средней степени тяжести, — добавили в облздраве. 

Как удалось выяснить журналистам информагентства, у мальчика перелом нескольких позвонков. Инцидент произошел на улице Гомельской, 7. Ребенок находился на территории строящегося дома.   

В ГУ МВД России по Волгоградской области журналистам информагентства подтвердили происшествие. Организована процессуальная проверка.  

Видео: «Волгоград ВКУРСЕ» / t.me

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