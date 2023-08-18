В Волгограде малолетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

Полицейские организуют проверку по факту травмирования двухлетнего ребенка в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, мальчик облокотился на москитную сетку и упал с высоты четвертого этажа.
— Вечером 17 августа в больницу с тяжелыми травмами был доставлен двухлетний ребенок. Инспекторы ПДН установили, что телесные повреждения мальчик получил в результате падения из окна квартиры четвертого этажа многоквартирного дома, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Организована проверка.
Сотрудники полиции напоминают об опасности открытых окон: даже самые надежные москитные сетки не способны выдержать вес ребенка. Позаботьтесь о безопасности своих детей.
В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что пострадавшего малыша доставили в больницу № 7.
— Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение, состояние тяжелое, — уточнили в облздраве.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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