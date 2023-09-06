Пантера Дина и поддержка Донецка: «Динамо-Синара» открыло сезон праздником для болельщиков

Спорт 06.09.2023 19:24
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06.09.2023 19:24
Сегодня, 6 сентября, в спортивном зале «Динамо» Волгограда состоялось открытие нового сезона Суперлиги. Как сообщает V102.RU, гандболистки «Динамо-Синары» принимали у себя «Кубань», а перед матчем для болельщиков состоялся большой праздник.Поддержать волгоградских спортсменок пришли сегодня студенты, родные и друзья спортсменок с семьями. На трибунах были замечены даже курсанты Академии МВД из Донецка в цветах гандбольного клуба.
Перед зрителями выступили кавер-группа «The Puhoviks» и клуб чир-спорта «Фаворит». Под хиты «Земля в иллюминаторе», «Музыка нас связала» невозможно было усидеть. Под бодрую музыку в это время команды разминались.Любимцем публики стал маскот пантера Дина. Талисман соревнований с удовольствием общался с болельщиками, давал пять и обнимался со зрителями.
После матча для болельщиков проведут розыгрыш призов. На входе можно было взять номерки для участия в лотерее.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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