Пантера Дина и поддержка Донецка: «Динамо-Синара» открыло сезон праздником для болельщиков





Сегодня, 6 сентября, в спортивном зале «Динамо» Волгограда состоялось открытие нового сезона Суперлиги. Как сообщает V102.RU, гандболистки «Динамо-Синары» принимали у себя «Кубань», а перед матчем для болельщиков состоялся большой праздник.





Перед зрителями выступили кавер-группа «The Puhoviks» и клуб чир-спорта «Фаворит». Под хиты «Земля в иллюминаторе», «Музыка нас связала» невозможно было усидеть. Под бодрую музыку в это время команды разминались.

После матча для болельщиков проведут розыгрыш призов. На входе можно было взять номерки для участия в лотерее.



Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото Павла Мирошкина/V102.RU



Поддержать волгоградских спортсменок пришли сегодня студенты, родные и друзья спортсменок с семьями. На трибунах были замечены даже курсанты Академии МВД из Донецка в цветах гандбольного клуба.Любимцем публики стал маскот пантера Дина. Талисман соревнований с удовольствием общался с болельщиками, давал пять и обнимался со зрителями.