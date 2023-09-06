Спорт

Пантера Дина и поддержка Донецка: «Динамо-Синара» открыло сезон праздником для болельщиков

Спорт 06.09.2023 19:24
0
06.09.2023 19:24


Сегодня, 6 сентября,  в спортивном зале «Динамо» Волгограда состоялось открытие нового сезона Суперлиги. Как сообщает V102.RU, гандболистки «Динамо-Синары» принимали у себя «Кубань», а перед матчем для болельщиков состоялся большой праздник.
Поддержать волгоградских спортсменок пришли сегодня студенты, родные и друзья спортсменок с семьями. На трибунах были замечены даже курсанты Академии МВД из Донецка в цветах гандбольного клуба.

Перед зрителями выступили кавер-группа «The Puhoviks» и клуб чир-спорта «Фаворит». Под хиты «Земля в иллюминаторе», «Музыка нас связала» невозможно было усидеть. Под бодрую музыку в это время команды разминались.
Любимцем публики стал маскот пантера Дина. Талисман соревнований с удовольствием общался с болельщиками, давал пять и обнимался со зрителями.
После матча для болельщиков проведут розыгрыш призов. На входе можно было взять номерки для участия в лотерее.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Павла Мирошкина/V102.RU


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
05.09.2023 20:36
Спорт 05.09.2023 20:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.09.2023 10:24
Спорт 05.09.2023 10:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.09.2023 19:46
Спорт 04.09.2023 19:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.09.2023 15:14
Спорт 04.09.2023 15:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.09.2023 19:43
Спорт 03.09.2023 19:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.09.2023 17:55
Спорт 03.09.2023 17:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.09.2023 20:57
Спорт 02.09.2023 20:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.09.2023 19:02
Спорт 02.09.2023 19:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.08.2023 13:55
Спорт 30.08.2023 13:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.08.2023 09:17
Спорт 30.08.2023 09:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.08.2023 20:46
Спорт 27.08.2023 20:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.08.2023 17:14
Спорт 27.08.2023 17:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.08.2023 12:46
Спорт 27.08.2023 12:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.08.2023 16:10
Спорт 26.08.2023 16:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.08.2023 10:11
Спорт 26.08.2023 10:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:43
Врачи эвакуировали с трассы пострадавших в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:58
Под Волгоградом экс-полицейского осудили за мошенничество с водительскими правамиСмотреть фотографии
20:41
«Осталась дочка-крошка»: в Волгоградской области похоронили погибшего на СВО добровольца Павла ГубинаСмотреть фотографии
20:35
«Будущим поколениям»: в Волгограде 6 сентября открыли сквер СтроителейСмотреть фотографии
20:21
Политик заявил об угрозе нападения крыс на собак в СаратовеСмотреть фотографии
19:24
Пантера Дина и поддержка Донецка: «Динамо-Синара» открыло сезон праздником для болельщиковСмотреть фотографии
18:59
В Волгоградской области ревнивая жена сломала вентилятор об голову мужаСмотреть фотографии
18:58
Волгоградцы пополнили бюджет региона на 87 млрд рублейСмотреть фотографии
18:12
Железное месиво в кювете: под Волгоградом 15-летний водитель «Лады» погиб в ДТП с InfinitiСмотреть фотографии
17:47
Силовики задержали чиновника, одарившего землей инвалидовСмотреть фотографии
17:06
В ерики Волгоградской области влили еще 227 миллионовСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде после вояжа с губернатором обустроят быт работникам КонцессийСмотреть фотографии
16:17
Регоператор открыл в Волгограде новые абонентские участкиСмотреть фотографии
16:16
В Волгограде ищут родных потерявшего память 20-летнего парняСмотреть фотографии
15:51
Волгоградская область стала на 18% популярнее у туристов этим летомСмотреть фотографии
15:40
«Для них вновь сложились нужные условия»: в Волгоградскую область вернулись мошки и комарыСмотреть фотографии
15:37
В Волгограде пьяного водителя после ДТП задержали за непристойное предложение полицейскомуСмотреть фотографии
15:09
В Волгоградской облдуме разрешат работать до 70 летСмотреть фотографии
14:42
Под Волгоградом директор завода год не платил зарплату 23 сотрудникамСмотреть фотографии
14:19
Две дополнительные электрички развезут волгоградцев и волжан в День городаСмотреть фотографии
13:14
Под Волгоградом больной бешенством енот проник на турбазуСмотреть фотографии
13:01
И все-таки виновен: бывшего заммэра Волжского во второй раз отправили в колониюСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде прохожие взяли штурмом машину пьяного водителя: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
В Волгограде отменили закупку для концерта Ларисы Долиной за 6,7 миллионаСмотреть фотографии
12:23
Директора фирмы осудят в Волгограде за падение с высоты рабочего на стройке ЖК «Виноград»Смотреть фотографии
11:53
Мастер автосервиса в Волгоградской области угнал и разбил в хлам машину клиенткиСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде легковушка вылетела с дороги и протаранила дерево, есть погибшийСмотреть фотографии
11:27
На севере Волгограда проезды в двух дворах отремонтируют за 23 млн рублейСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом сгорела иномарка после ДТП с машиной пчеловодаСмотреть фотографии
11:00
«Раненого накрыло артиллерией»: на Украине погиб ветеран Чечни из Волгоградской областиСмотреть фотографии
 