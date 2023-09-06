Силовики задержали чиновника, одарившего землей инвалидов





В городе Саратове возбуждено уголовное дело в отношении начальника правового управления департамента Гагаринского района Алексея Шабунина. Как сообщили сегодня, 6 сентября, корреспонденты ИА «СарИнформ», чиновника подозревают по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, Шабунин незаконно одарил два десятка инвалидов земельными участками.

Так, со ссылкой на собственный источник саратовские журналисты уточняют, что процедура передачи была незаконной, поскольку у получателей не было статуса нуждающихся. Чрезмерная щедрость Шабунина, по предварительным данным, обошлась городскому бюджету в 8 миллионов рублей.

В СУ СК России по Саратовской области уточнили, что незаконные участки получил 21 саратовец. При этом все они не были признаны нуждающимися в улучшении жилья.

– Чиновник должен был проверить, нуждаются ли получатели в участках, но не сделал этого, – убеждены в правоохранительных органах.