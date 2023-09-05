В Волгограде в среду, 6 сентября, в Центральном районе состоится торжественное открытие Сурского сквера после масштабной реконструкции. Накануне этого события корреспонденты V102.RU спросили у волгоградцев, что они думают о новом облике общественного пространства. Волгоградская молодежь, вопреки расхожему мнению старшего поколения об их безразличии к происходящему вокруг, активно включились в опрос, назвав обновленный сквер «чиловым местом» и попутно отметив, что привычная для многих поколений горожан территория давно требовала перемен к лучшему.

– Вот сколько мне лет? Двадцать. Так и двадцать лет сквер был страшным и неухоженным, никто за ним не смотрел. Вот там я живу, – студентка Мария показывает на дома на противоположной стороне сквера, – Сейчас хотя бы облагородили, можно дойти домой спокойно и не подвернуть ноги. Теперь пропадут сомнительные личности на лавочках с алкоголем, все будет освещено и прилично.

Что о преображении думают старожилы города-героя и жители других районов — в видеорепортаже ИА «Высота 102».