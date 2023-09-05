Общество

«Такое чиловое место»: волгоградская молодежь оценила обновленный Сурский сквер

Общество 05.09.2023 19:02
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05.09.2023 19:02

В Волгограде в среду, 6 сентября, в Центральном районе состоится торжественное открытие Сурского сквера после масштабной реконструкции. Накануне этого события корреспонденты V102.RU спросили у волгоградцев, что они думают о новом облике общественного пространства. Волгоградская молодежь, вопреки расхожему мнению старшего поколения об их безразличии к происходящему вокруг, активно включились в опрос, назвав обновленный сквер «чиловым местом» и попутно отметив, что привычная для многих поколений горожан территория давно требовала перемен к лучшему. 

– Вот сколько мне лет? Двадцать. Так и двадцать лет сквер был страшным и неухоженным, никто за ним не смотрел. Вот там я живу, – студентка Мария показывает на дома на противоположной стороне сквера, – Сейчас хотя бы облагородили, можно дойти домой спокойно и не подвернуть ноги. Теперь пропадут сомнительные личности на лавочках с алкоголем, все будет освещено и прилично.

Что о преображении думают старожилы города-героя и жители других районов — в видеорепортаже ИА «Высота 102».     


Напомним, что Сурский сквер пришел в запустение десятки лет назад, но городским властям долгие годы не было дел до его внешнего вида. В августе 2022 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседании Градостроительного совета поднял вопрос о судьбе территории, без прикрас заявив, что здесь «можно переломать ноги». При этом Бочаров подчеркивал, что жителям Волгограда на месте сквера нужен не очередной торговый центр, а ухоженная зеленая территория. Масштабная реконструкция сквера стартовала в феврале этого года. 

Ограждения по периметру сквера на улице Краснознаменской демонтировали в минувшие выходные. Единственное, что до сих пор остается скрытым от взора горожан — скульптурная композиция, посвященная строителям, восстанавливавшим город после Сталинградской битвы. Однако журналисты «Высоты 102» узнали, что прячут от волгоградцев и при чем здесь президент России Владимир Путин. 

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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