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«Глазам своим не верим»: Сурский сквер в центре Волгограда впервые за свою историю дождался благоустройства

Актуально 08.02.2023 16:48
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08.02.2023 16:48


В Волгограде жители Центрального района накануне обратили внимание на высокий забор, заслонивший Сурский сквер,  расположенный напротив Городского детско-юношеского центра. В администрации Волгограда в свою очередь подтвердили – случилось то, чего горожане ждали десятки лет: впервые за историю сквера здесь наконец стартовало масштабное благоустройство. 

Облик небольшого зеленого пятачка в самом центре Волгограда до сих пор оставляет желать лучшего. Меняя друг друга на посту, главы города настырно обходили Сурский сквер вниманием. А в начале 2000-х годов данное место и вовсе отдали под строительство офисного центра. Не допустить этого и вернуть землю в муниципальную собственность удалось по настоянию губернатора сравнительно недавно через судебные тяжбы. О том, что сквер ждет преображение, громко заговорили пару лет назад. Концепцию благоустройства обсуждали на протяжении 2021-го и 2022-го и представители окончательный вариант минувшей осенью. 

Сегодня фотографу ИА «Высота 102» удалось попасть за забор и зафиксировать историческое событие – начало благоустройства, по итогам которого, надеются чиновники, сквер станет местом притяжения не только горожан, но и туристов.  

 

Пока говорить о каких-то масштабных работах на территории Сурского сквера рано. По факту два трактора «копошатся» под забором детского сада, вырывая из-под тонкого слоя снега давно изношенный асфальт. Всего же здесь, по данным мэрии, будет демонтировано более 4000 квадратных метров старого покрытия.  После этого стартуют строительные работы. 


– Завершив демонтажные работы, подрядной организации предстоит замостить тротуарное покрытие, смонтировать линии наружного освещения и поливочного водопровода – современная система орошения позволит обеспечить своевременный и должный уход как за существующими, так и за новыми деревьями и кустарниками, – сообщают в мэрии.


Предупреждая вопросы, напомним, что осенью 2021 года в сквере в рамках подготовки к реконструкции уже заменили 300 метров тепловой сети – от котельной по ул. 10 Дивизии НКВД до ГДЮЦ. После монтажа трубопроводов специалисты закрыли тепловую камеру бетонными плитами, выполнили гидроизоляцию и привели в порядок данный участок. 

– Такая очередность работ позволяет минимизировать риски разрытия и сохранить преображенную рекреационную зону на долгие годы. Аналогичный подход применялся при обновлении пешеходного пространства вдоль ул. Дзержинского в Тракторозаводском районе, – убеждены в городской администрации. 

 

О том, каким в конечном итоге станет Сурский сквер, редакция ИА «Высота 102» подробно рассказывала в отдельном материале. Напомним только, что его доминантой станет скульптурная композиция, посвященная строителям в исполнении заслуженного художника России Сергея Щербакова. А погуляв по скверу, туристы смогут ознакомиться с основными вехами архитектурной истории города-героя. 

Благоустройство к сквере проведет ООО «Волгаинвестстрой». С компанией подписан контракт на сумму 57,2 миллиона рублей. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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