Общество

«Как побеждать без Сталинграда?»: в сквере Волгограда увековечили слова Владимира Путина

Общество 05.09.2023 11:59
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05.09.2023 11:59


В Волгограде в среду, 6  сентября, в Центральном районе состоится торжественное открытие Сурского сквера после реконструкции. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в общественном пространстве ведутся последние приготовления – рабочие с метлами и тряпками наводят чистоту перед визитом  чиновников. 

Ограждения по периметру сквера на улице Краснознаменской демонтировали в минувшие выходные. В эти дни волгоградцы могут уже лицезреть территорию в обновленном виде. Единственное, что до сих пор остается скрытым от взора горожан, – скульптурная композиция, посвященная строителям, восстанавливавшим город после Сталинградской битвы. 

По данным журналистов «Высоты 102», на территории Сурского сквера расположены также малые скульптурные композиции, посвященные основным вехам истории города – Царицыну, Сталинграду, Волгограду. На композиции «Волгоград», сообщает информагентство, авторы изобразили пантеон Зал Воинской славы на Мамаевом кургане, а также увековечили цитату президента Владимира Путина: «Всегда будет помнить Россия подвиг защитников Сталинграда. Их подвиг – источник моральной силы нашего Отечества на вечные времена». «Как побеждать без Сталинграда?».


Напомним, что слова «Как побеждать без Сталинграда?» Владимир Путин произнес в 2011 году, когда в стране обсуждалось участие российских городов в Чемпионате мира по футболу–2018. Отвечая на вопрос, где будут проходить игры в рамках ЧМ, глава государства дословно сказал: «Волгоград точно останется в заявке. Как без Сталинграда побеждать-то?». 

Фото: Алексей Косятков  / ИА «Высота 102»

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